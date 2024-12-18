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الأربعاء 18 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الداخلية تضبط قضية غسيل أموال جديدة بقيمة 180 مليون جنيه

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
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قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال 5 أشخاص، سيدتين، لهم معلومات جنائية لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات.
 وقد قدرت تلك الممتلكات بـ 180 مليون جنيه تقريبًا.
 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك  إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

أجهزة وزارة الداخلية بغسـل 180 مليون جنيه إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 7 أشخاص الإدارة العامة لمكافحة المخدرات مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة وزارة الداخلية