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الأربعاء 18 ديسمبر 2024
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

المجلس الإكليريكي الإقليمي بالقاهرة يختتم كورس ينبوع الحياة

الأنبا انجيلوس الأسقف
الأنبا انجيلوس الأسقف العام لكنائس قطاع شبرا الشمالية
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اختتم الأنبا انجيلوس، الأسقف العام لكنائس قطاع شبرا الشمالية، الدورة الثالثة من كورس "ينبوع الحياة"، وذلك بمركز مار مرقس بمدينة نصر، حيث ألقى كلمة روحية بعنوان "قيمة وقامة الزواج المسيحي" ثم أجاب عن أسئلة الحضور ومعرفة آرائهم في الكورس، وفي الختام تم توزيع شهادات اجتياز الكورس.

وفي السياق ذاته اجتمع الأنبا انجيلوس بفريق العمل الذي أشرف على تنظيم الكورس مشيدًا بإيجابية الكورس وتحقيقه الرؤية المستهدفة، كما تضمن تطورًا جديدًا بمشاركة بعض الدارسين من خارج مصر عبر شبكة الإنترنت من خلال تطبيق zoom.

جدير بالذكر أن كورس "ينبوع الحياة" يقدم للمقبلين على الزواج للمرة الثانية من الحاصلين على تصريح بذلك من المجلس الإكليريكي الإقليمي الدائرة الأولى، وينظمه المجلس بالتعاون بينه وبين فريق الحياة الأفضل بأسقفية الخدمات العامة والاجتماعية.

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