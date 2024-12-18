محافظ الشرقية يتفقد أعمال تركيب الإنترلوك بشوارع منيا القمح

تفقد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية لتفقد أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بشوارع المدينة والجاري تنفيذها على مساحة 52 ألف متر مسطح وبتكلفة 20 مليون جنيه ، والتي تأتي تماشياً مع خطه التطوير والتجميل التي تشهدها المحافظة لإعادة الشكل الجمالي والحضاري لمدنها.

تعرف محافظ الشرقية من أشرف عامر رئيس مركز ومدينة منيا القمح عن طبيعة الأعمال الجارية وتمت الإشارة إلى أنه جاري الإنتهاء من أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بالشوارع الجانبية بخمس مناطق داخل المدينة ( الشيخ جوده - مسجد شلبي منطقة المنشيه القديمة - منطقة روافد سعد زغلول من المنسي حتى جمال عبد الناصر خلف المستشفى العام - منطقة روافد سعد زغلول من مدخل بنها حتى شارع المدارس) ، وذلك بإجمالي مساحة مسطحة 52 ألف متر وبتكلفة 20 مليون جنيه.

وأضاف رئيس مركز منيا القمح أنه تم جاري الإنتهاء من تركيب إنترلوك سُمك 8 سم بعد أن تم وضع طبقه سن وقطع الفيرما بسمك 15 سم عقب الدمج ثم طبقة رمل بسمك 5 سم وإنشاء غرفة مطر بكل 100 متر مقاس 40 × 40 عمق 70 ، كما تم رفع وخفض جميع غرف الصرف الموجودة بالمنطقة ونقل جميع أعمدة الشبكة المتعارضه وإحلال وتجديد المتهالك منها ، بالإضافة إلى إقامة بولدورات وذلك للإرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين بالمنطقة وإعادة الوجه الجمالي والحضاري لها.

أكد المحافظ على رئيس مركز ومدينة منيا القمح إستمرار متابعة الشركة المسند لها تنفيذ الأعمال وتهيئة الأجواء المناسبة أمامها لسرعة الإنتهاء من الأعمال طبقاً للجدول الزمني المحدد والإرتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين.

حرص المحافظ على لقاء عدد من المواطنين والذين أعربوا عن سعادتهم لتواجد المحافظ بينهم للتعرف على مشاكلهم واحتياجاتهم وتوجيه المسؤولين بإيجاد حلول مناسبه وعاجله لها مقدمين له الشكر وللجهاز التنفيذي عن الجهد المبذول في سبيل الارتقاء بمستوي الخدمات المقدمه لهم

أكد محافظ الشرقية أن المحافظة تسير بخطى ثابتة لتنفيذ خطة التطوير والتجميل ورفع كفاءة الشوارع وفتح محاور مرورية جديدة بمراكز ومدن المحافظة لإيجاد السيولة المرورية والحفاظ على الوجه الجمالي والحضاري وإحداث نقلة حضارية لشوارع المحافظة أمام مواطنيها وزائريها مطالباً المواطنين بضرورة الحفاظ علي أعمال التطوير الجارية لضمان إستمراريتها لأكبر فترة ممكنه .

رافق المحافظ الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ وأشرف عامر رئيس مركز ومدينة منيا القمح.