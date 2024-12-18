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الأربعاء 18 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ختام التصفيات المحلية لمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم.. صور

ختام التصفيات المحلية
ختام التصفيات المحلية لمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القران
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اختتمت مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني، اليوم الأربعاء، فعاليات المسابقة المحلية المؤهلة للدولية، وذلك في فروع حفظ القرآن برواية كاملة للكبار والأطفال ذكورا وأناثا، والصوت الحسن، وفرع حفظ القرآن للأئمة التابعين لوزارة الأوقاف.

ختام التصفيات المحلية لمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القران الكريم 

اختبرت لجنة تحكيم الصوت الحسن 41 متسابقا، من كافة محافظات الجمهورية، وهم من أفضل الأصوات المؤهلة، كما اختبرت41 متسابقا مؤهلين في فرع حفظ القران بقراءة كاملة للكبار، و 19 من الأطفال.

وحرصت اللجنة العليا للمسابقة أن يكون من بين الحكام أجانب، وذلك لضمان الشفافية في المؤهلين للمسابقة الدولية، خاصة وأن التقييم النهائي للمتسابق يجري عن طريق الحاسب دون تدخل بشري.

ومن جانبه، أكد الدكتور عادل مصيلحي، رئيس المسابقة، أنه قد جرى انتهاء فعاليات المسابقة المحلية المؤهلة للدولية، والتي تقدم لها ما يقرب من 3700 متسابق من كافة محافظات الجمهورية.

وأعلن أن الهيئة العليا سوف تعلن خلال أيام عن الفائزين المؤهلين للدولية، والتي تقام في يناير المقبل من عام 2025.

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