جامعة كفر الشيخ تنظم اللقاء التوعوي الأول للتعريف بدور القومي للمرأة

نظم قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة كفر الشيخ، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة اللقاء التوعوي الأول حول التعريف بدور المجلس القومي للمرأة في دعم وحماية المرأة من العنف ودور وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة، وذلك بقاعة سيمينار كلية التمريض بالجامعة، تحت رعاية الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور اماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومقرر المجلس القومي للمرأة فرع كفر الشيخ، وذلك في إطار تعاون المجلس القومي للمرأة مع الجامعات المصرية، وتعزيز دور الجامعة في دعم وتمكين المرأة والفتاة من خلال التركيز علي وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة.

واستقبل الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، الدكتور شيماء نعيم مدير عام الادارة الاستراتيجية بالمجلس القومي للمرأة والمسئول عن وحدات مناهضة المرأة بالجامعات المصرية، معربا عن تقديره لجهود المجلس القومي للمرأة، بما يتماشى مع المبادرات الوطنية الرامية إلى خلق بيئة آمنة وعادلة للمرأة.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور إسماعيل القن نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور أماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور صباح أبو الفتوح عميد كلية التمريض، والدكتور هايدي حسام الدين مدير وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة، والدكتور محمد سلامة المشرف على وحدة المرأة الامنة بالجامعة، وبحضور وكلاء كليات الجامعة ومنسقي الكليات لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة وعضوات المجلس القومي للمرأة فرع كفر الشيخ.

وخلال كلمته أشار الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ إلى أن تنظيم هذا اللقاء يأتي في إطار التزام الجامعة بدورها الريادي في توعية المجتمع، وتسليط الضوء على القضايا التي تمس المرأة ودورها في بناء مجتمع سليم ومتقدم، وأكد أن العنف ضد المرأة يشكل أحد أكبر التحديات التي تواجه المجتمعات الحديثة، ولا يعد انتهاكًا فقط لحقوق المرأة، بل اعتداء على قيم العدالة والمساواة التي نطمح لتحقيقها.

كما أثنى على الجهود المبذولة من قبل أجهزة الدولة، والمجلس القومي للمرأة في دعم المرأة وحمايتها، مؤكداً أن الجامعة ملتزمة بدعم كل المبادرات التي تسهم في نشر الوعي المجتمعي وتعزيز حقوق المرأة ودور قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة في تفعيل هذه المبادرات.

وأضاف رئيس جامعة كفر الشيخ، أن مجتمعنا منذ قديم الازل وهو يحافظ علي حقوق المرأة ومكانتها ويقدرها حق التقدير، كما أن الإسلام قد حفظ للمرأة حقوقها المادية والمعنوية، وقضى على كافة أشكال التمييز ضدها بعد أن كانت فى مجتمعات الجاهلية تعانى من التهميش وضياع الحقوق، مشيرا إلى النبى صل الله عليه وسلم قد أوصى بها في أكثر من موضع فقال: «استوصُوا بالنساءِ خيرًا»، وقال كذلك: «رفقًا بالقوارير».

كما ثمن الدكتور عبد الرازق دسوقي، جهود المجلس القومي للمرأة في دعم قضايا المرأة والتوعية بحقوقها، بما يسهم في تمكينها وحمايتها من أي أشكال العنف وأن الجامعة من خلال هذه الفعالية، تؤكد التزامها بنشر الوعي وتعزيز ثقافة الاحترام والمساواة بين أفراد المجتمع. حيث ندرك أهمية التعليم في بناء مجتمع واعٍ مثقف يحترم المرأة ويدرك حقوقها، ولهذا نسعى دائمًا لربط العملية التعليمية بالفعاليات التي تخدم القضايا المجتمعية.

وأكدت الدكتور أماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، علي أن هذا اللقاء يأتي ضمن رؤية الجامعة الهادفة إلى تعزيز دورها المجتمعي في مواجهة التحديات والقضايا الحيوية التي تمس المجتمع وأن العنف ضد المرأة ليس مجرد قضية فردية، بل هو معضلة مجتمعية تمس جوهر استقرار المجتمع وتقدمه، وتتطلب تعاونًا جادًا بين جميع المؤسسات والأفراد حيث تناول اللقاء موضوعًا مهمًا يتعلق بدور أجهزة الدولة في مكافحة أشكال العنف ضد المرأة من منظورين الديني، والمجتمعي، حيث تعتبر المرأة المصرية نصف المجتمع وصانعة النصف الآخر.

وأوضحت الدكتور شيماء نعيم مدير عام الادارة الاستراتيجية بالمجلس القومي للمرأة، أن الهدف من تنظيم هذا اللقاء هو التعريف بدور المجلس القومي للمرأة في دعم وحماية المرأة من العنف ودور وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة، وتعزيز الثقافة المجتمعية الرافضة لكافة أشكال العنف ضد المرأة وحمايتها، فضلا عن تعزيز قدراتها على مواجهة العنف والمخاطر فى بيئة العمل والحياة العامة إلى جانب تمكين المرأة اقتصادياً وتطوير مهاراتها وقدراتها طبقاً للإستراتيجية الوطنية التى تعزز المساواة بين الرجل والمرأة وخلق جو أسري صحي.