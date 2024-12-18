حريق يلتهم إحدى شقق شارع النبي دانيال بالإسكندرية .. صور

شهد مساء أمس شارع النبي دانيال أحد الشوارع العريقة والقديمة بالإسكندرية والذي تم تطويره وافتتاحه مؤخراً حريقا مفاجئا، حيث تصاعدت ألسنة النيران والدخان من العقار رقم 41، والذي تم تطوير الوجهة الخاصة به منذ شهور قليلة كجزء من تطوير وجهات الشارع بأكمله.

حريق يلتهم إحدى شقق شارع النبي دانيال بالإسكندرية

سيطرت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، على ألسنة النيران والتي تفاجأ بها المارة واصحاب المحال بشارع النبي دانيال بمنطقة محطة مصر، داخل إحدى الشقق بعقار 41، مما تسبب في التهام محتوايتها بالكامل بدون وقوع أي خسائر بشرية أو حدوث إصابات.

وتلقت إدارة شرطة النجدة والتي بدورها اخطرت قسم شرطة العطارين ببلاغ يفيد بوقوع اندلاع حريق بشقة العطارين جاء فيه: "وردت إشارة باندلاع حريق بشقة بالعقار رقم 41 بشارع النبي دانيال بمنطقة محطة الرمل".

وتوجهت قوات الحماية المدنية وقوات الشرطة بقسم العطارين وسيارات الإطفاء والإسعاف إلى موقع الحريق، إذا لا يبعد الحريق عن مقر الحماية المدنية وقسم الشرطة إلا أمتار قليلة فقط، حيث تم السيطرة بشكل كامل على موقع الحريق بدون أي خسائر بشرية، ولكن تسبب في خسائر مادية حيث التهمت النيران الشقة بالكامل، وتدمير محتوياتها.

تك تحرير محضر بالواقعة بقسم شرطة العطارين، بعدما أمرت النيابة العامة باستدعاء المسؤولين في حى وسط، لسؤالهم عن ترخيص الشقة، ومعاينة أثار الحريق والأدلة الجنائية، لمعرفة أسباب وقوع الحادث وسرعة إجراء تحريات المباحص واستعجال تقرير الحماية المدنية.

ومؤخراً تم افتتاح شارع النبي دانيال، الذي تم تطويره بطول 750 مترًا، وبتكلفة 143 مليون جنيه، من بدايته بسارع فؤاد إلى نهايته بمنطقة محطة مصر، حيث يتم تنفيذه على ثلاث مراحل، وكان أبرزهم هو تجميل وجهات العقارات التراثية داخل الشارع، ومحالات بيع الكتب.