أسعار الذهب المحلية تتراجع 15 جنيهًا وسط استقرار عالمي للأوقية

تراجعت أسعار الذهب في الأسواق المحلية، اليوم الأربعاء، بنحو 15 جنيهًا، بينما استقرت الأوقية في البورصة العالمية عند مستوى 2646 دولارا، وسط حالة ترقب لآخر قرارات الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة.

وقال المهندس سعيد إمبابي، عضو شعبة الذهب والمجوهرات، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل 3775 جنيها، فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4314 جنيها، وعيار 18 نحو 3236 جنيها، وعيار 14 نحو 2517 جنيها، بينما سجل الجنيه الذهب 30200 جنيه.

وأشار التقرير إلى أن أسعار الذهب المحلية انخفضت بنحو 15 جنيهًا مقارنة بأمس الثلاثاء، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 تعاملات أمس عند 3805 جنيهات واختتم عند 3790 جنيه، فيما تراجعت الأوقية العالمية بنحو 7 دولارات خلال نفس الفترة.

وأضاف إمبابي، أن الأسواق تترقب قرار لجنة السوق المفتوحة بالفيدرالي الأمريكي المتوقع مساء اليوم، مع توقعات بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، ومع ذلك، تُشير البيانات الاقتصادية الأمريكية الأخيرة إلى قوة الاقتصاد وارتفاع التضخم، مما قد يدفع الفيدرالي لاعتماد سياسات نقدية أكثر تشددًا مستقبلاً.

كما أظهرت تقارير مبيعات التجزئة الأمريكية ارتفاعًا بنسبة 0.7 % في نوفمبر، ما يدعم استمرارية نمو الاقتصاد الأمريكي رغم التباطؤ العالمي، بجانب توسع قطاع الخدمات بمعدل أسرع من المتوقع خلال ديسمبر، وهذه العوامل أثرت سلبًا على الذهب عبر تعزيز عائدات سندات الخزانة الأمريكية وتقليص جاذبية المعدن الأصفر.