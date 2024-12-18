بنك أبوظبي التجاري مصر يحصد شهادة المباني الخضراء "EDGE“ من مؤسسة التمويل الدولية

حقق بنك أبوظبي التجاري – مصر انجازاً هاماً بحصوله على شهادة المباني الخضراء EDGE للتميز في التصميم من اجل كفاءة أكبر.

ويأتي ذلك في اطار استراتيجيته للاستدامة وتأكيداً على التزامه بتحقيق الكفاءة و الابتكار لتعزيز المعايير البيئية،

وتعد شهادة EDGE أحد أهم الشهادات الدولية لتصنيف المباني الخضراء، حيث تقدمها مؤسسة التمويل الدولية، العضو في مجموعة البنك الدولي لمعالجة البصمة البيئية للبيئة المشيدة، و تهدف إلى تقليل التأثير البيئي للمباني في ثلاثة مجالات: الاستهلاك المباشر للطاقة، استهلاك المياه، و بصمة الطاقة لمواد البناء.

الشهادة تشمل مقره الرئيسي و٢٠٪؜ من شبكة فروعه حول الجمهورية

وقد حصل المقر الرئيسي لبنك أبوظبي التجاري بالقاهرة الجديدة على شهادة EDGE بعد أقل من عام من افتتاحه و الذي يعد انجازاً كبيراً ، هذا بالإضافة الى حصول 11 فرعا في القاهرة والإسكندرية والصعيد أيضاً على الشهادة مما يمثل أكثر من 20% من شبكة فروع البنك حول الجمهورية.

و بهذه المناسبة، أعرب ايهاب السويركي الرئيس التنفيذي و العضو المنتدب لبنك أبوظبي التجاري - مصر عن سعادته قائلاً "نحن فخورون بحصولنا على شهادة EDGE للمباني الخضراء و الذي يعتبر انجازاً كبيراً و علامه فارقة في رحلة البنك نحو تطبيق استراتيجيتنا للاستدامة ، كما أنه يعد دليل ملموس على التزامنا بتحقيق الكفاءة و الابتكار في جميع انشطة و عمليات البنك و بالأخص فيما يتعلق بالمناخ حيث نعمل على ثلاثة محاور أساسية : أولاً العملاء لدعمهم للتحول نحو الاقتصاد الأخضر من خلال تقديم منتجات مصرفية مبتكرة و الدخول في شراكات مع مؤسسات دولية لتقديم الدعم الفني لهم و التوسع في تمويل مشاريعهم التي تحقق الاستدامة ؛ ثانياً المجتمع من خلال رعاية و تمويل المشروعات المجتمعية المستدامة و كذلك رواد الاعمال المبتكرين؛ و أخيرا المحور الداخلي أو عمليات البنك من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي و الروبوتات في العمليات الداخلية لتقليل البصمة الكربونية و رفع مستوى الخدمات المقدمة للعملاء بالتوازي

مع تبني كفاءة الطاقة و تحسين استخدام الموارد، و الذي يسهم بدوره في تحقيق تأثير بيئي إيجابي في المجتمع و هذا ما تم تأكيده مؤخراً من خلال حصولنا على شهادة EDGE" "

وجدير بالذكر أن حصول بنك أبوظبي التجاري مصر على شهادة EDGE يأتي في اطار ممارساته الاستراتيجية طويلة الأجل لتعزيز بيئة مصرفية أكثر استدامة تساهم في تحقيق الأهداف الاقتصادية و البيئية و تعزيز الاقتصاد الأخضر و التنمية المستدامة في مصر، وذلك من خلال تقليل تكاليف التشغيل ، و تعزيز قيمة الأصول، و المساهمة في أجندة الاستدامة العالمية.

ويتماشى ذلك مع أهداف مجموعة أبوظبي التجاري للإستدامة ، والتي تدعم رؤية مصر 2030 و أيضاً أهداف التنمية المستدامة العالمية، لاسيما في مجالات تعزيز الطاقة النظيفة، البنية التحتية الخضراء و المدن المستدامة، و العمل المناخي.

وكان البنك قد حصل على عدد من الجوائز المرموقة في مجال الاستدامة و العمل المناخي و كان آخرهم جائزة " التميز و الانجاز المصرفي في دعم التمويل المستدام و العمل المناخي في مصر عن عام 2024 " من الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب، هذا بالإضافة إلى جوائز في مجال الإلتزام بمعايير البيئة و المجتمع و الحوكمة مثل جائزة “Most Innovative/Best ESG Integration Framework” من مؤسسة International Finance Magazine و جائزة “Best Green Community Development Initiative “ من مؤسسة Global Brands.