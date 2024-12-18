بنك أبوظبي التجاري مصر يحصد شهادة المباني الخضراء "EDGE“ من مؤسسة التمويل الدولية

حقق بنك أبوظبي التجاري – مصر انجازاً هاماً بحصوله على شهادة المباني الخضراء EDGE للتميز في التصميم من اجل كفاءة أكبر.
ويأتي ذلك في اطار استراتيجيته للاستدامة وتأكيداً على التزامه بتحقيق الكفاءة و الابتكار لتعزيز المعايير البيئية،
وتعد شهادة EDGE أحد أهم الشهادات الدولية لتصنيف المباني الخضراء، حيث تقدمها مؤسسة التمويل الدولية، العضو في مجموعة البنك الدولي لمعالجة البصمة البيئية للبيئة المشيدة، و تهدف إلى تقليل التأثير البيئي للمباني في ثلاثة مجالات: الاستهلاك المباشر للطاقة، استهلاك المياه، و بصمة الطاقة لمواد البناء.
الشهادة تشمل مقره الرئيسي و٢٠٪ من شبكة فروعه حول الجمهورية
وقد حصل المقر الرئيسي لبنك أبوظبي التجاري بالقاهرة الجديدة على شهادة EDGE بعد أقل من عام من افتتاحه و الذي يعد انجازاً كبيراً ، هذا بالإضافة الى حصول 11 فرعا في القاهرة والإسكندرية والصعيد أيضاً على الشهادة مما يمثل أكثر من 20% من شبكة فروع البنك حول الجمهورية.
و بهذه المناسبة، أعرب ايهاب السويركي الرئيس التنفيذي و العضو المنتدب لبنك أبوظبي التجاري - مصر عن سعادته قائلاً "نحن فخورون بحصولنا على شهادة EDGE للمباني الخضراء و الذي يعتبر انجازاً كبيراً و علامه فارقة في رحلة البنك نحو تطبيق استراتيجيتنا للاستدامة ، كما أنه يعد دليل ملموس على التزامنا بتحقيق الكفاءة و الابتكار في جميع انشطة و عمليات البنك و بالأخص فيما يتعلق بالمناخ حيث نعمل على ثلاثة محاور أساسية : أولاً العملاء لدعمهم للتحول نحو الاقتصاد الأخضر من خلال تقديم منتجات مصرفية مبتكرة و الدخول في شراكات مع مؤسسات دولية لتقديم الدعم الفني لهم و التوسع في تمويل مشاريعهم التي تحقق الاستدامة ؛ ثانياً المجتمع من خلال رعاية و تمويل المشروعات المجتمعية المستدامة و كذلك رواد الاعمال المبتكرين؛ و أخيرا المحور الداخلي أو عمليات البنك من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي و الروبوتات في العمليات الداخلية لتقليل البصمة الكربونية و رفع مستوى الخدمات المقدمة للعملاء بالتوازي
مع تبني كفاءة الطاقة و تحسين استخدام الموارد، و الذي يسهم بدوره في تحقيق تأثير بيئي إيجابي في المجتمع و هذا ما تم تأكيده مؤخراً من خلال حصولنا على شهادة EDGE" "
وجدير بالذكر أن حصول بنك أبوظبي التجاري مصر على شهادة EDGE يأتي في اطار ممارساته الاستراتيجية طويلة الأجل لتعزيز بيئة مصرفية أكثر استدامة تساهم في تحقيق الأهداف الاقتصادية و البيئية و تعزيز الاقتصاد الأخضر و التنمية المستدامة في مصر، وذلك من خلال تقليل تكاليف التشغيل ، و تعزيز قيمة الأصول، و المساهمة في أجندة الاستدامة العالمية.
ويتماشى ذلك مع أهداف مجموعة أبوظبي التجاري للإستدامة ، والتي تدعم رؤية مصر 2030 و أيضاً أهداف التنمية المستدامة العالمية، لاسيما في مجالات تعزيز الطاقة النظيفة، البنية التحتية الخضراء و المدن المستدامة، و العمل المناخي.
وكان البنك قد حصل على عدد من الجوائز المرموقة في مجال الاستدامة و العمل المناخي و كان آخرهم جائزة " التميز و الانجاز المصرفي في دعم التمويل المستدام و العمل المناخي في مصر عن عام 2024 " من الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب، هذا بالإضافة إلى جوائز في مجال الإلتزام بمعايير البيئة و المجتمع و الحوكمة مثل جائزة “Most Innovative/Best ESG Integration Framework” من مؤسسة International Finance Magazine و جائزة “Best Green Community Development Initiative “ من مؤسسة Global Brands.