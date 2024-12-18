خالد عبدالعزيز يلتقي رئيس المؤسسة القطرية للإعلام

التقى المهندس خالد عبدالعزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الشيخ حمد بن ثامر آل ثاني، رئيس المؤسسة القطرية للإعلام، وذلك خلال زيارته الحالية لقطر للمشاركة في احتفالات اليوم الوطني، وتم خلال اللقاء استعراض العلاقات الإعلامية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها.

في بداية اللقاء، قدم المهندس خالد عبدالعزيز التهنئة للشيخ حمد بن ثامر آل ثاني، بمناسبة اليوم الوطني، سائلًا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على دولة قطر الشقيقة بمزيد من الأمن والأمان والتقدم والازدهار، وعلى الشعب القطري الشقيق بوافر الخير والرخاء.

وأكد عبدالعزيز، ضرورة تدعيم التعاون الإعلامي بين البلدين، وأن تتوحد جهود وسائل الإعلام لخدمة القضايا التي تهم العالم العربي، مشيرًا إلى أهمية دور الإعلام في ترسيخ الهوية الحضارية، وتنشئة الأجيال على القيم الأصيلة.

فيما وجه المهندس خالد عبدالعزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي بعد قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (CAF) برئاسة باتريس موتسيبي، بمنحه أرفع جائزة للاتحاد وهي الجائزة المرموقة للإنجاز المتميز لعام 2024، وذلك تقديرًا للجهود المتميزة والمساهمة الواسعة في تطوير ونمو كرة القدم في مصر والقارة الإفريقية من خلال تطوير البنية التحتية والمرافق المميزة لكرة القدم التي تم بناؤها في مصر، وأسهمت بشكل كبير في التنمية ونمو كرة القدم في مصر والقارة الإفريقية.

وأكد عبدالعزيز تقديره للاتحاد الإفريقي لكرة القدم لحرصه على منح هذه الجائزة الإفريقية الكبيرة للرئيس السيسي، موضحًا اتفاقه التام مع باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" على هذا التكريم المهم للرئيس السيسي الذي يعطي دائمًا أولوية قصوى ويلعب دورًا بارزًا لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لجميع دول القارة السمراء.

وأشاد المهندس خالد عبدالعزيز بالحرص المستمر من الرئيس عبدالفتاح السيسي على إعطاء أولوية قصوى لجميع القضايا والملفات الخاصة بالتنمية الشاملة والمستدامة داخل مختلف دول القارة السمراء، مؤكدًا أن العلاقات المصرية الإفريقية تعيش عصرها الذهبي في عهد الرئيس السيسي الذي يحرص دائمًا على أن تكون القارة السمراء في بؤرة وصدارة اهتمامات الدولة المصرية على جميع الأصعدة.