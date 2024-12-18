"المستقلين الجدد": حصول المستشفيات العامة على اعتماد الرقابة استجابة للحوار الوطني

أكد حزب المستقلين الجدد، أن حرص وزارة الصحة والحكومة على حصول المستشفيات العامة بالوزارة على الاعتماد من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية هي خطوة هامة للغاية في ملف الصحة.

وأضاف رئيس حزب المستقلين الجدد في بيان صادر عنه، أن هذا الاعتماد لا يتم الحصول عليه إلا بعد التزام الطاقم الطبي والإداري والمنشأة بأقصى درجات الجودة في الخدمة الطبية، وهي خطوة هامة تؤكد حرص الوزارة علي تنفيذ تكليف الرئيس بملف الصحة، كخطوة هامة في بناء الإنسان المصري.

تطبيق التأمين الصحي الشامل

وأشار رئيس حزب المستقلين الجدد إلى أن الوزارة تدرك أهمية اعتماد المستشفيات العامة كأساس للتوسع في تطبيق التأمين الصحي الشامل في المحافظات، طبقا للتكليف الرئاسي وتوصيات الحوار الوطني.

وقال إن بداية حصول المستشفيات العامة التابعة للوزارة في محافظة كبيرة من حيث التعداد مثل محافظة القليوبية على الاعتماد، تؤكد أن الحكومة عازمة علي تخطي التحدي وتثبت قدرتها علي تطبيق المنظومة في المحافظه جغرافيا وسكانيا.

وأكد الحزب، إشادته بما يتم من خطوات في كل الملفات الخاصة ببناء الإنسان المصري طبقا للتكليف الرئاسي كخطوة أساسية في بناء الجمهورية الجديدة.