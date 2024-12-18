معرض لتوزيع الملابس الجديدة لغير القادرين بكفرالشيخ

أقامت، مديرية التضامن الاجتماعى بكفرالشيخ، بالأشتراك مع جمعية الأورمان، معرضا لتوزيع الملابس الجديدة بقاعة دار مناسبات عزبة فريد على، وذلك لدعم غير القادرين ب 9 قرى بمركز بيلا.

بدأ المعرض فى الساعة التاسعة صباحًا الى الساعة الواحدة ظهرًا، واستهدف 414 ضمن الأسر الأولى بالرعايا والأكثر احتياجًا بقرى ابشان والكراكات وعزبة السحرتى وعزبة العالميه وعزبة رضوان وعزبة خرستو وعزبة حسن زايد وعزبة فهمى وعزبه مظهر والعزبة الحمراء و عزبة فريد على بمركز بيلا .

وأكد السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بكفرالشيخ، على توفير كافة سبل الدعم والتكاتف مع مؤسسات المجتمع المدني من أجل تحسين مستوى معيشة الأسر الأكثر احتياجا تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، مشيداً بتنظيم مثل هذه المعارض والتي تساهم بشكل فعال في رفع المعاناة عن كاهل تلك الأسر.

موضحًا، أن تنظيم معارض الملابس الجديدة يتم وفق خطة مسحية تستهدف التواجد فى كل المحافظة ، وأن المستفيد من هذا هى الأسر الأولى بالرعاية وفق معايير أهمها ان تكون هذه الأسر بلا عائل من أرامل وأيتام او أن يكون عائل الاسرة مصاب بمرض يمنعه من تكسب قوت يومه واسرته

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن فرق عمل الأورمان المنتشرة على مستوى نجوع وكفور وعزب وقرى كفرالشيخ تقوم برصد الإحتياجات الرئيسية الاكثر إلحاحًا وتاثيرًا على واقع معيشة الأسر الاكثر احتياجا فى النطاقات الجغرافية الفقيرة ووجد ان ظروف معيشة هذه الاسر تمنعها من تلبية احتياجاتها للملابس الجديدة .

يذكر أن تنظيم الأورمان لمعارض الملابس الجديدة يأتى استكمالًا لجهود الأورمان التى تنظمها لصالح الأسر الأكثر احتياجًا بالقرى الفقيرة فى محافظة كفرالشيخ من توزيع مساعدات موسمية وتنفيذ مشروعات تنموية صغيرة ومتناهية الصغر وإعادة إعمار المنازل المتهالكة بترميم الجدران وعمل الأسقف والمحارة والسباكة والأرضيات وتوصيل مياه الشرب النقية والكهرباء بالمجان تمامًا.

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