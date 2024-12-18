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الأربعاء 18 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

مجلس كنائس الشرق الأوسط يطلق وثائقي "حضور وشهادة"

صورة من الفيلم الوثائقي
صورة من الفيلم الوثائقي
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أعلن الدكتور ميشال عبس الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط، رسميًّا  إطلاق وثائقي "حضور وشهادة" الّذي أنتجه مجلس كنائس الشرق الأوسط بمناسبة السنة الخمسين لتأسيسه، وذلك خلال اللّقاء الميلادي الّذي أقامته عائلة الأمانة العامة للمجلس، اليوم الأربعاء 18 ديسمبر، في المقرّ الرئيسي للمجلس في بيروت.

خلال اللّقاء، عُرض الوثائقي الّذي يخطّ أهمّ المحطّات التاريخيّة للمجلس، وشاهده فريق الأمانة العامة للمرّة الأولى.

 كما قدّم الأمين العام البروفسور د. ميشال عبس شروحات إضافيّة تجسّد المحطّات الذهبيّة للمجلس وأبرز التحدّيات الّتي واجهها، مشدّدًا على أنّ مجلس كنائس الشرق الأوسط يبقى صوتًا صارخًا في البريّة ومنبرًا للأخوّة والسلام مهما اشتدّت العواصف.

بدورهم، أعرب الزملاء عن فرحهم بالعمل في مجلس كنائس الشرق الأوسط وتقديرهم العميق للرسالة المسكونيّة الّتي يسعى المجلس إلى تحقيقها منذ تأسيسه في العام 1974، عبر بناء الجسور وتقريب المسافات والخدمة بكرامة.

الدكتور ميشال عبس الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط وثائقي حضور وشهادة بيروت