تأجيل محاكمة 4 متهمين بقتل سائق تروسيكل في حلوان

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة 4 متهمين بتهمة قتل سائق تروسيكل، بكسر في الجمجمة والشروع في قتل شقيقه، وذلك إلى 19 يناير المقبل لحضور المتهمين.

صدر القرار برئاسة المستشار حسن محمود فريد، وعضوية المستشارين باهر بهاء الدين صالح وخالد محمد حماد، وأمانة سر وليد رشاد ومجدى شكرى.

كانت النيابة العامة أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات بعد أن وجهت لهم تهمة القتل العمد والشروع في قتل آخر في منطقة حلوان.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية التي تحمل رقم 8150 جنايات حلوان المقيدة برقم 2530 كلي جنوب حلوان، بقيام الـ 4 أشخاص بالتعدي على الشاب بسبب خلاف على أولوية المرور، وضربوه بآلة حادة وشوم، فاصابه بكسر في الجمجمة وجروح خطيرة، إثر إدعاء مشاجرة مع الأشخاص بدائرة القسم.