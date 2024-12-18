محافظ كفر الشيخ يفتتح المعرض المحلي السنوي لمسابقة إيسف

افتتح اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، المعرض المحلي السنوي لمسابقة "إيسف" الدولية للعلوم والهندسة، بمركز التطوير التكنولوجي بمدينة كفرالشيخ، الذي يتسابق فيه الطلاب من سن 12 حتى 18 عامًا في 22 مجالًا من مجالات البحث العلمي، بحضور الدكتور علاء جودة، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفرالشيخ، وأحمد توفيق، منسق محافظة كفرالشيخ بمسابقة "إيسف".

استمع محافظ كفر الشيخ، إلى طلاب المشروعات المشاركة في المعرض وعددهم 159 طالبًا من مرحلة ما قبل التعليم الجامعي، بعدد 108 مشروعات بين فردي وجماعي، مثل علوم الطب الحيوى والصحة، الهندسة الطبية الحيوية، علوم الطبية التحولية، الكيمياء الحيوية، الكيمياء، ميكرو، بالإضافة إلى الخلايا الجزئية، علوم الارض والبيئة، الهندسة البيئية، علم النباتات.

كما تم عرض مشروعات في الأنظمة المدمجة، الروبوتات والآلات الذكية، برمجيات النظم، الطاقة، التكنولوجيا الهندسية والديناميكيات، كما شهد المعرض مشاركات في الفيزياء والفنون، وتهدف هذه المشروعات إلى تقديم حلول علمية وتقنية مبتكرة لمواجهة التحديات المحلية والعالمية، مما يعكس التقدم الكبير في البحث العلمي والتطور التكنولوجي بالمحافظة.

وأعرب محافظ كفر الشيخ، عن فخره بما حققته المحافظة العام الماضي من حصولها على المركز الرابع عالميًا، بمشاركة 75 دولة من مختلف أنحاء العالم، وهو ما يعكس التميز والإبداع الذي يمتلكه طلابنا.

وأكد على أهمية هذه المسابقة في تحفيز الطلاب على الابتكار والإبداع في مختلف مجالات العلوم والهندسة، مشيدًا بمشاركة الطلاب المتميزة في هذه المسابقة التي تُعد من أرقى المسابقات العلمية على مستوى العالم.

وأضاف، أن هذا المعرض يُعد فرصة حقيقية لتسليط الضوء على إمكانيات طلابنا، الذين يمتلكون مهارات علمية وفكرية متميزة، ويساهمون في تقدم العِلم والتكنولوجيا على المستوى المحلي والعالمي.

وأشار إلى أن المعرض يشهد تقييمًا دقيقًا من نخبة مميزة من أساتذة الجامعات، لا يقل عددهم عن 60 أستاذًا في مختلف المجالات العلمية، موضحًا أن المعرض يقام تحت إشراف 108 مشرف أكاديمي، لضمان تقديم الدعم العلمي والإرشادي للطلاب المشاركين.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم، أن المعرض سيصعد فيه المشروعات الأعلى تقييمًا للمنافسة على مستوى الجمهورية تحت رعاية مكتبة الإسكندرية في فبراير المقبل، على أن يتبعها التنافس على مستوى العالم في مايو القادم.

ويُعد هذا المعرض خطوة مهمة نحو تمكين الطلاب بكفرالشيخ من التفاعل مع العلوم والهندسة، وتحفيزهم على تقديم حلول مبتكرة لقضايا علمية وتكنولوجية مهمة، مع تهيئتهم للمنافسة في المسابقات العالمية التي تفتح أمامهم آفاقًا واسعة للتطور والتقدم.

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