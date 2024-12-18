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الأربعاء 18 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

لياو ليتشينج: العلاقات المصرية الصينية في أفضل مرحلة لها على مر التاريخ

السفير الصيني لدى
السفير الصيني لدى القاهرة
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قال السفير الصيني لدى مصر لياو ليتشينج، إن العلاقات المصرية الصينية في أفضل مرحلة لها على مر التاريخ وتشهد تقدم شديد في التعاون بين البلدين، على كافة المجالات وخاصة الاقتصادية والثقافية والسياسية، وعلى مستوى تعلم اللغة الصينية، فهناك إقبال شديد من المصريين لتعلم اللغة، وقامت مصر بأنشطة عديدة لتعلم اللغة الصينية في مصر.

وأضاف لياو خلال اللقاء المنعقد الآن بمقر نقابة الصحفيين، والذي تنظمته لجنة العلاقات الخارجية بنقابة الصحفيين، أن البلدين يدعمان القضية الفلسطينية ويدعوان  من أجل إحلال السلام، ووجود حل عادل وشامل.

واستعرض السفير السياسة الصينية وانعكاسها على التعاون العربي الإفريقي الصيني في ضوء مخرجات القمم الصينية المصرية والعربية والإفريقية، والدور الصيني في دعم إقامة الدولة الفلسطينية وكذا التعاون المصرى الصيني في مجموعة البريكس لدعم الاقتصاد  العالمي لأعضائها.

السفير الصيني لياو ليتشينج العلاقات المصرية الصينية البلدين الصينية