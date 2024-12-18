بنك مصر يرفع حدود بطاقات الائتمان للشركات خارج مصر

أعلن بنك مصر عن إجراء تعديلات جديدة على حدود استخدام بطاقات الائتمان لقطاع الشركات، بهدف تيسير المعاملات الدولية وتعزيز مرونة العملاء.

وشملت التعديلات رفع الحد الأقصى للمشتريات الدولية إلى 100 ألف جنيه بدلًا من 4500 جنيه، فيما تم رفع الحد الأقصى للسحب النقدي إلى ما يعادل 5 آلاف جنيه بدلًا من 3 آلاف جنيه.

وعن المشتريات الدولية من داخل مصر، فقد زادت إلى 20 ألف جنيه بدلًا من 2250 جنيها.

تفاصيل الحدود الجديدة للبطاقات

البطاقة الكلاسيكية/ الكلاسيكية الإسلامية:

المشتريات الدولية: ما يعادل 45 ألف جنيه.

السحب النقدي: ما يعادل 3 آلاف جنيه.

المشتريات الدولية من داخل مصر: 8750 جنيها.

البطاقة الذهبية/ الذهبية الإسلامية:

المشتريات الدولية: ما يعادل 70 ألف جنيه.

السحب النقدي: ما يعادل 3 آلاف جنيه.

المشتريات الدولية من داخل مصر: 40 ألف جنيه.

بطاقة التيتانيوم/ التيتانيوم الإسلامية:

المشتريات الدولية: ما يعادل 70 ألف جنيه.

السحب النقدي: ما يعادل 3 آلاف جنيه.

المشتريات الدولية من داخل مصر: 40 ألف جنيه.

البطاقة البلاتينية:

المشتريات الدولية: ما يعادل 180 ألف جنيه.

السحب النقدي: ما يعادل 3 آلاف جنيه.

المشتريات الدولية من داخل مصر: 65 ألف جنيه.

فيزا سيغنتشر/ وورلد/ وورلد إيليت:

المشتريات الدولية: ما يعادل 300 ألف جنيه.

السحب النقدي: ما يعادل 6 آلاف جنيه.

المشتريات الدولية من داخل مصر: 100 ألف جنيه.

بطاقة وورلد إيليت:

المشتريات الدولية: ما يعادل 300 ألف جنيه.

السحب النقدي: ما يعادل 6 آلاف جنيه.

المشتريات الدولية من داخل مصر: 100 ألف جنيه.

يأتي هذا التعديل في إطار استراتيجية بنك مصر لتعزيز دور القطاع المصرفي في تسهيل العمليات المالية للشركات، سواء داخل البلاد أو خارجها، بما يتماشى مع التطورات الاقتصادية والاحتياجات المتزايدة للعملاء.