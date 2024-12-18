المصري تحت 15 عامًا يفوز خارج ملعبه على وادي دجلة ببطولة الجمهورية

فاز فريق المصري تحت 15 عاما الفئة العمرية "2009 " بقيادة مدربه الكابتن أحمد نبيه على مضيفه فريق وادي دجلة، في المباراة المؤجلة من بطولة الجمهورية "ب" والتي أقيمت عصر اليوم الثلاثاء بملعب وادي دجلة بالقاهرة والتي انتهت في وقتها الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق وأدارها طاقم تحكيم مكون من محمد صابر وهاشم عبد المريد ومصطفى عنتر، بركلات الترجيح من نقطة الجزاء وبنتيجة خمسة أهداف مقابل أربعة.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد المصري إلى النقطة الثالثة والعشرين وما زال له مباراة مؤجلة.

وانتهى الشوط الأول بتقدم المصري بهدفين مقابل هدف واحد، وعلى الرغم من التأخر بهدف، نجح المصري في استعادة السيطرة على مجريات المباراة سريعا ونجح الثنائي نور الحناوي ومهند زيادة في إحراز هدفين ولا أروع للنسور الخضر لينتهي الشوط الأول بتقدم أبناء بورسعيد بهدفين لهدف.

وفي الشوط الثاني يضغط وادي دجلة وسط تألق كبير لدفاع المصري وحارس مرماه يوسف ألمظ الذي زاد عن مرماه ببراعة، وكاد المصري أن ينجح في خطف نقاط المباراة الثلاث لولا نجاح وادي دجلة في إدارك التعادل في الوقت المحتسب بدلا من الضائع ليتم اللجوء لركلات الترجيح التي شهدت نجاح يوسف ألمظ حارس المصري في التصدي لركلة جزاء لينجح أبناء الباسلة في حصد نقطتين ثمينتين.

ومثل المصري في المباراة كلا من يوسف ألمظ لحراسة المرمى، أحمد حسن، إياد رمضان ، محمد صلاح، زياد أيمن لخط الظهر، نور الحناوي، يوسف البلتاجي، يوسف الجرايحي لخط الوسط، صهيب حسن، مهند زيادة، مؤمن كامل لخط الهجوم.

فيما شارك على مدار الشوطين كبدلاء كل من أحمد عوض ومحمد هيثم.

يذكر أن الجهاز الفني لفريق المصري يتكون من كابتن أحمد نبيه مدربًا عامًا، كابتن محمد العتباني مدربًا مساعدًا، كابتن أيمن غريب مدربًا لحراس المرمى، كابتن محمد عجيزة محللًا للأداء، كابتن محمد حبيشي أخصائيًا للعلاج الطبيعي، كابتن السيد شعيب إداريًا، وكابتن محسن عثمان مسؤولًا للمهمات.

فيما يتكون جهاز الإشراف من كابتن عباس نور الدين مديرًا لقطاع الناشئين، كابتن عماد العمدة مشرفا على فرق الناشئين، كابتن السيد الناغي مشرفا على تدريب حراس المرمى، كابتن محمد المنصوري مديرا إداريا للقطاع، كابتن إبراهيم الصفتي مديرا لشؤون اللاعبين، وكابتن عادل فؤاد مسؤولا ماليا.