اليوم.. آخر موعد لتحويل جدية الحجز لقرعة الحج السياحي

يغلق الجمعة 20 ديسمبر، باب التقدم لقرعة الحج السياحي، ولن يسمح لشركات السياحة قبول أي طلبات أخرى من المواطنين الراغبين في أداء الفريضة لموسم 1446 هـ الموافق 2025 م، فيما يغلق اليوم باب تحويل أموال جدية الحجز من الشركات.

وأعلنت غرفة شركات السياحة، أن بنك مصر قد وافق على طلب الغرفة بإتاحة العمل في الفروع لقبول الإيداعات النقدية لمبالغ جدية الحجز الخاصة بالحجاج يوم الجمعة الموافق 2024/12/20، وذلك وفقاً لقرار إدارة البنك الوطني.

وأكدت الغرفة، أن آخر موعد لقبول التحويلات البنكية الخاصة بجدية حجز المتقدمين للقرعة هو اليوم الأربعاء الموافق 2024/12/18، علما بأن الغرفة غير مسئولة تماما عن أي تحويلات يتم تنفيذها بخلاف هذا الموعد، كما أن اخر موعد لإدراج ورفع اتصالات جدية الحجز على موقع الغرفة الالكتروني هو يوم الجمعة الموافق 2024/12/20 الساعة الثامنة مساءً.

وأهابت الغرفة بالشركات المنفذة للحج المبادرة بإيداع مبالغ جدية الحجز وعدم الانتظار لآخر موعد حرصا على حسن سير المنظومة وعدم تعرض الشركة لأية عقبات أثناء إنهاء إجراء إيداع وتفعيل مبالغ جدية الحجز.

ونصت ضوابط تنظيم برامج الحج السياحي لموسم 1446 هـ، التي أصدرها شريف فتحي وزير السياحة والآثار، عن إلزام المواطنين الراغبين في الحصول على تأشيرة حج سياحي بسداد مبلغ جدية حجز لدخول قرعة الحج بواقع 80 ألف جنيه للمستوى خمس نجوم، و30 ألف جنيه للمستوى الاقتصادي والبرى، ثم يسدد مبلغ (150) جنيه لا ُترد وهو مقابل الخدمات الإلكترونية.