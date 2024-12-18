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الأربعاء 18 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزارة الداخلية تشارك في احتفالات يوم الشرطة العربية فيديو

وزارة الداخلية احتفالات
وزارة الداخلية احتفالات يوم الشرطة العربية
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شاركت وزارة الداخلية في احتفالات يوم الشرطة العربية الذي يتزامن مع الثامن عشر من شهر ديسمبر من كل عام وأنتج قطاع العلاقات والإعلام بوزارة الداخلية فيلمًا تسجليًا عن جهود الشراكة الأمنية العربية في هذه المناسبة.


وكشف الفيلم التسجيلي عن المشاركة الجادة والفعالة لوزارة الداخلية المصرية، في كافة اجتماعات مجلس وزراء الداخلية العرب.

وأوضح الدور المهم للتعاون الأمني العربي في إحباط وضبط العديد من القضايا، من بينها المواد المخدرة والألعاب النارية وغيرها من الممنوعات.

وتطرق الفيلم التسجيلي لدور الشرطة المصرية في نقل الخبرات لكافة الدول الشقيقة، من خلال العديد من الدورات التدريبية والتعاون في نقل وتبادل المعلومات.

ويعد المشاركة في يوم الشرطة العربية تتويجًا لمسيرة العمل الأمني المشترك، وتأكيدًا على أهمية الشراكة الأمنية العربية والتعاون بين مصر وأشقائها العرب.


ونشرت وزارة الداخلية الفيلم التسجيلي في يوم الشرطة العربية عبر قناتها الرسمية على يوتيوب

 

الشرطة المصرية قطاع العلاقات والإعلام بوزارة الداخلية الثامن عشر من شهر ديسمبر يوم الشرطة العربية