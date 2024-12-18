إعلان نتيجة مسابقة المبادرات المجتمعية المؤهلة لـ "إبداع 13" بجامعة كفر الشيخ

أعلن الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، نتيجة مسابقة المبادرات المجتمعية المؤهلة لـ « إبداع 13» بالجامعة ضمن المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان المصري"، والتي نظمتها إدارة النشاط الاجتماعى بالإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة، تحت رعاية الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور رشدي العدوي منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، ومتابعة وتنفيذ إدارة النشاط الاجتماعي بالإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة.

وقال الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفرالشيخ، بأن مبادرة "مُهدَرٌ مُزهِر" فازت "بالمركز الأول" بمشاركة الطلاب محمود خالد عبدالعزيز عبداللطيف كلية الهندسة الفرقة الرابعة، مريم هاني بديع رمزي كلية العلوم الفرقة الرابعة، هشام حمدي سعد أبو سعدة كلية الذكاء الاصطناعي الفرقة الثانية، عبد الغني ضياء عبدالغني إبراهيم كلية الهندسة الفرقة الأولى، مريم عادل محمد حنبل كلية الزراعة الفرقة الرابعة، وجاءت في "المركز الثاني" مبادرة "اعرف بلدك وخاف عليها" بمشاركة الطلاب خلود صلاح طه آدم كلية الحقوق الفرقة الرابعة، شهد عصام عبدالعزيز كلية الصيدله الفرقة الرابعة، أسماء رفعت كمال كلية الطب البيطري الفرقة الثانية، حنين السيد الصياد كلية التربية النوعية الفرقة الثانية، كما جاءت فى" المركز الثالث" مبادرة "جسر" بمشاركة الطلاب خلود صلاح طه آدم كلية الحقوق الفرقه الرابعة، شهد عصام عبد العزيز كلية الصيدله الفرقه الرابعة، أسماء رفعت كمال كلية الطب البيطري الفرقة الثانية، حنين السيد الصياد كلية التربية النوعية الفرقة الثانية.

وأوضح الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، أنه يشترط أن تكون المبادرة نابعة من احتياجات المجتمع المحلي وذات عائد على المجتمع والبيئة، بشكل يتماشى مع اتجاهات رؤية واستراتيجية مصر 2030 بما يضمن تقديم حلول قابلة للتطبيق لأحد القضايا أو المشكلات التي تواجه المجتمع، كما يسمح بقبول المبادرات الناشئة التي قدمت خطوات أولية فى سبيل تحقيق المبادرة المقدمة.

وأكد رئيس جامعة كفر الشيخ، أن المبادرات المجتمعية تعتبر أساسًا في تعزيز المشاركة الاجتماعية، وذلك لأنها تساعد على رفع الوعي بأهمية المشاركة في القضايا الاجتماعية وتشجيع الناس على المشاركة والعمل معًا لإيجاد الحلول المناسبة للمشاكل التي تواجه المجتمع، كما تعتبر المبادرات المجتمعية أيضًا وسيلة لتوفير المنصات والفرص التي تتيح للأفراد والمجموعات التواصل والتعاون مع بعضهم البعض، وتمكينهم من إثراء الحوار والنقاش في القضايا الاجتماعية.

وأشار الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، أنه تم تقديم عدد من المبادرات من طلبة كليات الجامعة وتم تقييمها بناءً على المعايير الفنية لتقييم فكرة المبادرة المقترحة ومنها: المعايير الفنية لتحكيم فكره المبادرة، تميز المبادرة وحداثتها، قابلية المبادرة للتقييم والتحقق، مكانة العمل التطوعي للمبادرة، مردود المبادرة في معالجة المشكلات المجتمعية، مهارات العرض والتقديم بالمبادرة.

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