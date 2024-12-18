محافظ الجيزة لرؤساء الأحياء والمراكز :" رضاء المواطن أولوية أولى في شغلنا"

أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة حرص الدولة على مد قنوات التواصل بين الجهات التنفيذية والمواطن وتفعيلها لسماع شكاوى المواطنين ووضع حلول جذرية لها .

ووجه محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن والمديريات بإحداث نقلة نوعية في الخدمات المقدمة للمواطنين وحل الشكاوى المقدمة بكفاءة وسرعة عالية .

تكليفات محافظ الجيزة جاءت خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة والتي اكد خلالها النجار أن الاستجابة لشكاوى المواطنين هي حق أصيل لهم مشددًا على أن المحافظة لن تتهاون في حل المشكلات وتلبية متطلبات المواطنين.

وتابع: “ رضاء المواطن اولوية أولي في شغلنا ” والتي تعد جزءاً من استراتيجية المحافظة لتحسين جودة الحياة وتقديم خدمات متميزة لجميع المواطنين مشدداً على التعامل الفوري مع الشكاوي التي تتلقاها اجهزة المحافظة عبر القنوات الرسمية بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية .

ودعا المحافظ المواطنين إلى التفاعل الإيجابي وتقديم الشكاوى والمقترحات من خلال القنوات الرسمية المتاحة مؤكداً على أن جميع الشكاوى تخضع للدراسة الجادة والعمل على معالجتها بشكل فوري .

وأكد أن المحافظة تعمل بشكل متواصل على تحسين آليات التعامل مع الشكاوى والمطالب لضمان سرعة الاستجابة وجودة الخدمات المقدمة.

يذكر أن الوسائل الرئيسية والأساسية لتلقي شكاوي وبلاغات السادة المواطنين لسرعة التعامل معها هي من خلال رقم واتس اب ٠١٠١٦٠٥٠٤٥٣ والخط الساخن ١١٤ او عبر البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة www.shakwa.eg او عبر الخط الساخن للمنظومة ١٦٥٢٨ .