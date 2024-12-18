محافظ المنوفية يلتقي وفد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتعزيز أوجه التعاون

التقي اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية ، وفد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات NTRA التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بحضور اللواء محمد السجلابي مدير الإدارة العامة للتنسيق الحكومي ، العقيد أيمن عمارة مدير إدارة الاتصال الحكومي .

حيث تناول اللقاء مناقشة سبل التعاون المشترك بين محافظة المنوفية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتنفيذ خطة إطلاق ندوات توعوية للمجتمع المدني من خلال تنظيم ورش عمل وندوات بمشاركة الجمعيات الأهلية والجامعات لاستهداف أكبر عدد من فئات المجتمع للتوعية بأهم القضايا المتعلقة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتعريف بمبادرات الجهاز وحقوق المستخدمين والخدمات الرقمية ، بالإضافة الي التكنولوجيا المتطورة والأمن السيبراني والمحافظ الالكترونية والسلامة من أبراج تقوية شبكات الهاتف المحمول .

وأكد محافظ المنوفية حرصه علي تقديم كافة أوجه الدعم اللازم لتنفيذ تلك الندوات للمساهمة في تعزيز الوعي لدي المواطنين بالخدمات الرقمية وتكنولوجيا المعلومات، وذلك في إطار الرؤية التنموية نحو التحول الرقمي ضمن أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 .