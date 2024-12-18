تأجيل محاكمة المتهمين بقتل سائق الدرب الأحمر

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة الـ 5 متهمين بقتل سائق من أجل سرقته، وتعدوا عليه حتي فارق الحياة، ثم نقلوا جثته داخل سيارة موتى ودفنوه في أحد مقابر منطقة الخليفة، إلى جسلة 18 يناير المقبل للمرافعة.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن محمود فريد، وعضوية المستشارين باهر بهاء الدين صالح وخالد محمد حماد، وأمانة سر وليد رشاد ومجدى شكرى.

وكانت النيابة العامة أمرت بإحالة 5 متهمين إلى محكمة الجنايات، ووجهت لهم تهمة قتل العمد والشروع في قتل آخر في منطقة الدرب الأحمر.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة بالقاهرة، في واقعة قتل سائق على يد 5 أشخاص في منطقة الدرب الأحمر، أن المتهم الرئيسي اعترف بأنه عقب إخلاء سبيله في واقعة حيازة "مخدرات" بدائرة القسم اكتشف سرقة مبلغ مالي من مسكنه أثناء فترة احتجازه، فقام باحتجاز زوجته و مقيمة بدائرة قسم شرطة مصر القديمة "مصابة بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، والتعدي عليها بالضرب حتى أقرت له بقيامها بسرقة المبلغ المالي بالاشتراك مع المجني عليه فقام المتهم باستدراجه لشقته واحتجازه وتكبيله والتعدى عليه بالضرب باستخدام عصا وسلاح أبيض "سكين"، وذلك بالاشتراك مع أحد المتهمين حتى فارق الحياة.