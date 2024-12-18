"أيوة بطير".. المتحدة تطلق أول بودكاست لـ قادرون باختلاف

تطلق الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية "أيوة بطير" الذي يعد أول بودكاست خاص لأبطال قادرون باختلاف، وتقدم أولى الحلقات الإعلامية رحمة خالد، ويستضيف البطل إبراهيم الخولي الذي حاز على العديد من البطولات العالمية في مجالات الرياضة المختلفة.

من هو البطل إبراهيم الخولي؟

حصل إبراهيم الخولي على العديد من البطولات العالمية في مجالات الرياضة المختلفة، كما استطاع أن يتحدى إصابته بمتلازمة داون وأكمل دراسته العلمية وحاز على البكالوريوس من كلية الإعلام بإحدى الجامعات الخاصة، كما استمر في الدراسة ويعمل الآن معيدا بذات الجامعة ويعد بحث الماجستير.

تروي الحلقة قصة كفاح الخولي والصعوبات التي واجهته وأسرته التي دعمته وساندته في رحلته خاصة أمه التي يريد أن يؤلف عنها فيلما سينمائيا ومن أجلها حصل على دورات في السيناريو.

من هى رحمة خالد؟

أول مذيعة مصابة بـ "متلازمة داون"، وهو الحلم الذي سعت إليه منذ الثامنة من عمرها٬ استطاعت أن تكسر المألوف، وأصبحت سباحة وبطلة بارالمبية مصرية٬ درست بمدرسة الألسن للسياحة والفنادق٬ وأول بطولة لها عام 2009 وهي في سن الثامنة من عمرها، وحصلت على أكثر من 150 ميدالية منهم 7 ميداليات دولية من بين الذهبية والفضية والبرونزية، كما مثلت مصر في بطولات الدولية عدد من الدول منها لبنان وسوريا وأبو ظبي وعمان وإيطاليا وكوريا.