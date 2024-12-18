بـ 17.57 مليون جنيه.. محافظ الغربية يفتتح مدرسة محمد أغا الإبتدائية في المحلة

افتتح اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، صباح اليوم ، مدرسة محمد أحمد أغا الابتدائية بمدينة المحلة الكبرى بتكلفة إجمالية بلغت 17.57 مليون جنيه وذلك ضمن الجهود المستمرة لتخفيف مشكلة الكثافة الطلابية وتحسين البيئة التعليمية في المحافظة، بما يعكس التزام المحافظة بتقديم تعليم متميز لأجيال المستقبل، جاء ذلك بحضور الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ ، العميد أركان حرب وائل فتحي المستشار العسكري ،النائب أحمد بلال عضو مجلس النواب ،النائب أحمد الشعراوي ،المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية ،المهندس محمد سلامة مدير هيئة الأبنية التعليمية بالغربية ، أحمد المغاوري رئيس حي ثان المحلة .

وعقب الافتتاح وإزاحة الستار عن اللوحة التذكارية للمدرسة وسط سعادة الأهالي استمع المحافظ والحضور إلى شرح من مدير هيئة الأبنية التعليمية بالغربية عن المدرسة المقامة على مساحة 1537,92 م2 وأشار محافظ الغربية إلى أن هذه المدرسة الجديدة تمثل حلًا عمليًا لمشكلة الكثافة الطلابية في المحلة ، حيث تتسع لاستيعاب أعداد كبيرة من الطلاب ، موزعين على 16 فصلًا دراسيًا. وقال: “نحن نعمل جاهدين لتخفيف العبء على المدارس الحالية التي تعاني من كثافة كبيرة، وذلك بتوفير مدارس جديدة تسهم في تحسين جودة التعليم وتقديم بيئة تعليمية أكثر أمانًا وملائمة للطلاب

وأضاف: “هذه المدرسة ليست مجرد بناية، بل هي إضافة نوعية للنظام التعليمي في المحلة، فهي مجهزة بأحدث الوسائل التعليمية والتقنية مثل معامل الحاسوب والمكتبة والتي ستكون داعمًا كبيرًا للتعليم والمناهج الدراسية”. وأكد أن هذه الخطوة تأتي في إطار خطة شاملة لتطوير التعليم في المحافظة، بما يعزز من جودة العملية التعليمية ويواكب التطورات العالمية في هذا المجال.

وقام المحافظ بجولة ميدانية شاملة داخل المدرسة للاطلاع على التجهيزات والمرافق التعليمية واستمع المحافظ إلى آراء المعلمين والإداريين وأولياء الأمور وأكد على أهمية تقديم بيئة تعليمية متميزة للطلاب. وأشاد بالجودة العالية للتجهيزات التعليمية الموجودة بالمدرسة، مثل معامل الحاسبات والمكتبة الرقمية وقاعات الأنشطة المتعددة، وأكد أن هذه المرافق تسهم بشكل كبير في تحسين العملية التعليمية.

ولم يقتصر أثر افتتاح المدرسة على الطلاب فقط، بل امتدت الفرحة للأهالي في مدينة المحلة الكبرى، الذين عانوا لفترة طويلة من مشكلة الكثافة الطلابية في المدارس القديمة، وعبر الأهالي عن فرحتهم مؤكدين ان أطفالهم يستحقون بيئة تعليمية جيدة، وهذه المدرسة توفر لهم ذلك موجهين الشكر لكل من ساهم واستجاب لمطالبهم وسارع لإنشاء مثل هذه المدرسة الحديثة” مؤكدين أن هذه الخطوة تعكس حرص الدولة على الاهتمام بالتعليم وتقديم الدعم اللازم للطلاب والمعلمين.

وأشاد اللواء أشرف الجندي بدور المجتمع المحلي في دعم هذا المشروع، قائلاً: “المجتمع المحلي كان له دور كبير في إنجاح هذا المشروع، من خلال تعاون الجهات التنفيذية مع الأهالي وأولياء الأمور. نحن نؤمن بأن الشراكة المجتمعية هي مفتاح النجاح لأي مشروع تعليمي.

كما دعا المحافظ إلى مزيد من التعاون بين جميع الأطراف المعنية من أجل استمرار تطوير التعليم في الغربية، مشددًا على أهمية العمل المشترك لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في المحافظة.

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