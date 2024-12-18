طلب إحاطة بشأن مشكلات الصرف الصحى بالإسكندرية

تقدم النائب محمود عصام موسى، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الحكومة ممثلة فى وزارة التنمية المحلية بشأن استغاثة سكان منطقة سموحة الجديدة لحل أزمة الصرف الصحى.

وقال النائب: “تعاني منطقة الناصرية الشرقية أو سموحة الجديدة، والتى تبعد عن ديوان محافظة الإسكندرية بحوالى 2 كيلو فقط، من أزمة فى الصرف الصحى، حيث لا يزال الأهالى يتعاملون بطريقة بدائية من خلال آبار بدائية، عندما تمتلئ يتم جلب سيارة صرف لنزحها”.

وأوضح محمود عصام، أن منطقة سموحة الجديدة، تمتد من الطريق الزراعى بجوار كوبرى أبيس بالقرب من مبنى المحافظة، ويبلغ عدد سكانها أكثر من 40 ألف نسمة.

وأشار النائب إلى تعدد شكاوى المواطنين لمحافظة الإسكندرية، وكذلك وزارة الإسكان والمرافق كونها المسئولة عن قطاع مياه الشرب والصرف الصحى، إلا أنه بدون أي استجابة.

وأكد عصام، أن أهالى المنطقة يعانون أشد المعاناة من الروائح الناتجة عن الصرف البدائي، فضلا عن ما تسببه من أمراض.

وتابع: “على الرغم من إعلان المسئولين أن المنطقة مدرجة ضمن المشروعات الاستثمارية لتوصيل الصرف الصحي، إلا أنه لم يتم تحديد موعد محدد لإنهاء هذه الأزمة”.

وطالب عضو مجلس النواب، الحكومة بإعلان جدول زمنى لإنهاء أزمة الصرف الصحى فى سموحة الجديدة، حرصا على صحة المواطنين، خصوصا وأنها منطقة بها كثافة سكانية عالية.