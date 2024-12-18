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الأربعاء 18 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

مؤتمر صحفي للرئيس السيسي ونظيره الأندونيسي بالاتحادية لعرض نتائج المباحثات

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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انتهت جلسة مباحثات القمة بين الرئيس عبد الفتاح السيسى، ورئيس جمهورية إندونيسيا برابوو سوبيانتو بقصر الاتحادية، كما يعقد الرئيسان مؤتمرا صحفيا لعرض نتائج المباحثات

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة رئيس جمهورية إندونيسيا برابوو سوبيانتو

وأجريت مراسم استقبال رسمية للرئيس الإندونيسي، حيث عزفت الموسيقي السلامين لمصر وإندونيسيا كما صافح الرئيسان حرس الشرف.

وعقدت بقصر الاتحادية جلسة مباحثات قمة بين الرئيس عبد الفتاح السيسى، ورئيس جمهورية إندونيسيا برابوو سوبيانتو

وشهدت المباحثات سبل تعزيز العلاقات في مختلف المجالات خاصة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية فضلا عن بحث عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الإهتمام المشترك 
 

الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي رئيس جمهورية إندونيسيا مصر الجديدة