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الأربعاء 18 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

بحوزته 15 كيلو مخدرات.. تفاصيل مقتل عنصر إجرامي شديد الخطورة في أسيوط

مقتل عنصر إجرامى
مقتل عنصر إجرامى شديد الخطورة
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وردت معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات قيام عنصر إجرامى شديد الخطورة سبق اتهامه والحكم عليه في عدد من القضايا أبرزها "تعدي وإتلاف عمدي - مخدرات، سلاح" بالإتجار بالمواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة بأسيوط.

 تم استهدافه بمأمورية بمشاركة قطاعي "الأمن العام – الأمن المركزي" ولدى استشعاره بالقوات بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها، وقد أسفر التعامل عن مصرعه وضٌبط بحوزته (كمية من المواد المخدرة المتنوعة "10 كيلو جرام لمخدر الآيس "الشابو"– 5 كيلو جرام لمخدر الهيروين" – بندقية آلية – عدد من الطلقات)،  تقدر القيمة المالية للمضبوطات بنحو (6 مليون جنيه) تقريبا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية أجهزة وزارة الداخلية المخدرات بأسيوط