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الأربعاء 18 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

مدرب مسار لـ"البوابة نيوز": نسعى لحسم مباريات الدوري.. وترشيحي لجوائز الكاف هي نتاج عمل الفريق

الكابتن أحمد رمضان
الكابتن أحمد رمضان جاد المدير الفني لفريق مسار
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أكد الكابتن أحمد رمضان جاد، المدير الفني لفريق مسار، أنه فخور بترشيحه لجائزة أحسن مدرب في قارة إفريقيا 2024، ضمن جوائز الأفضل للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف"، لافتا إلى أن هذه الجائزة ليست نتاج عمله وحده بل نتاج لعمل جميع أفراد الجهاز الفني للفريق.

مسار في الدوري

وأضاف المدير الفني للفريق، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن الفريق في الفترة الحالية يسعى لاستكمال مبارياته في الدوري الجاري بكل قوة، مشيرا إلى أن الفريق خاض 8 مباريات حتى الآن ويتم تكثيف التدريبات للمواجهات المتبقية سواء المؤجلة أو الجولات القادمة، ونسعى للجوائز الجماعية للفريق.

وقال أحمد رمضان، أن الفريق لا يقلل من أي فريق خصم في أي مباراة ، وأن أي مباراة صعبة تساعد الفريق في تحسين إمكانياته وخبرات جديدة تضاف له.

وصل مساء أمس الثلاثاء، الكابتن أحمد رمضان جاد المدير الفني للفريق الأول لنادي مسار لكرة القدم النسائية واللاعبة حبيبة صبري حارسة مرمى فريق مسار الي القاهرة ، وذلك بعد مشاركتهم في حفل توزيع جوائز الأفضل من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف" والتي أقيمت مساء امس الاثنين في دولة المغرب . 

تواجد الكابتن أحمد رمضان جاد، مدرب فريق مسار، ضمن الحضور وذلك بعد إعلان اسمه ضمن القائمة المرشحة للجوائز كأحسن مدرب نسائي عن فريق مسار.

كما تواجدت اللاعبة حبيبة صبري حارسة مرمى فريق مسار، وذلك بعد وجودها ضمن القائمة النهائية للاعبات المرشحات للقائمة المختصرة لـ أفضل لاعبة صاعدة في إفريقيا.

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