الغرفة التجارية بالجيزة تستضيف وفدًا اقتصاديًا ليبيًا لتعزيز التعاون

استضافت الغرفة التجارية بمحافظة الجيزة، برئاسة المهندس أسامة الشاهد، وفدًا اقتصاديًا ليبيًا برئاسة محمد رافع، رئيس الغرفة الليبية المصرية، بهدف تعزيز التعاون المشترك ودعم الصادرات المصرية إلى السوق الليبي.

كما تضمن اللقاء استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المصري أمام رجال الأعمال الليبيين ومناقشة مشاركة الشركات المصرية في عمليات إعادة إعمار ليبيا.

يأتي هذا اللقاء في إطار خطة الغرفة لتعزيز الشراكات الاقتصادية مع الدول العربية، إيمانًا بأهمية التعاون العربي لتحقيق التنمية المستدامة.

وأعرب الوفد الليبي عن تطلعه لتوسيع آفاق التعاون مع مصر، مشيرًا إلى وجود فرص استثمارية حقيقية في مجالات متنوعة، مثل المستلزمات الطبية، الأدوية، البنية التحتية، والمقاولات، بالإضافة إلى تجهيز المؤسسات الحكومية، خصوصًا في قطاعات الشرطة والمرور.

وأكد الوفد أن المنتجات المصرية تستحوذ على 70% من السوق الليبي، حيث تتمتع بجودة عالية وقبول واسع لدى المستهلك الليبي.

وأشاد المهندس سيد زغلول، أمين صندوق الغرفة، بزيارة الوفد الليبي، مؤكدًا أهمية تبادل المعلومات والدراسات حول المناقصات بالسوق الليبي لترويج المنتجات المصرية وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وفي السياق ذاته، أكد أحمد عتابي، رئيس شعبة المصدرين والمستوردين بالغرفة، على توافر الخبرات المصرية في مجالات الإنشاء والتعمير، مشيرًا إلى أهمية استثمار قرب المسافة الجغرافية بين البلدين لتسهيل حركة البضائع وتعزيز التعاون.

ودعا محمد رافع، رئيس الغرفة الليبية المصرية، أعضاء مجلس إدارة غرفة الجيزة لحضور معرض المستلزمات الطبية وتجهيز المستشفيات المزمع إقامته في ليبيا منتصف يناير المقبل، مشيدًا بالعلاقات التاريخية بين البلدين، والتي تمثل قاعدة قوية لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري خلال المرحلة القادمة.