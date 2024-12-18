تضامن النواب: الدعم النقدي ضمن بنود قانون الضمان الاجتماعي.. فيديو

قال النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، إن البرلمان على مدار دور الانعقاد الماضي عمل على مشروع القانون المقدم من الحكومة تحت مسمى قانون الضمان الاجتماعي، مشيرًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي اهتم بالفئات الأكثر احتياجًا على مدار الـ 10 سنوات الماضي، وعلى اساسه تم اطلاق برنامج

وأكد أحمد فتحي، في حواره لبرنامج "صباح الخير يا مصر"، على فضائية "مصر الأولى" اليوم الأربعاء، أنه كان من المهم جدًا أن يتم تحويل برنامج تكافل وكرامة لمشروع مقنن يمنح الوزراء الأريحية في الدعم النقدي المشروط وغير المشروط انطلق من قانون "الضمان الاجتماعي.

وتابع، أن قانون الضمان الاجتماعي يتكون من 6 أبواب، " الباب الأول يتكون من 34 تعريف، والثاني يوضح مسمى الدعم النقدي المشروط "تكافل" ومستحقينه، والدعم النقدي غير المشروط "كرامة" ومستحقينه، والثالث يشرح حوكمة الاستحقاق، والباب الرابع يتحدث عن المساعدات الاستثنائية، والخامس مخصص لصندوق تكافل وكرامة، والباب السادس يتكون من مادة واحدة للعقوبات".