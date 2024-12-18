دوري أبطال أفريقيا.. تقسمية قوية في تدريبات الأهلي استعدادا لمواجهة شباب بلوزداد

خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته اليوم الأربعاء على ملعب النادي بمدينة نصر، استعدادا لمواجهة شباب بلوزداد بالجولة الثالثة بمسابقة دوري أبطال إفريقيا.

‎وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة فنية للاعبين قبل انطلاق فقرات المران الجماعي تحدث فيها عن أهمية مباراة الأهلي وشباب بلوزداد وضرورة تحقيق الفوز.

وبدأ المران بجزء بدني، قبل تقسيم اللاعبين إلى مجموعات خلال تدريبات الكرة لتطبيق الجوانب الخططية شارك فيها الثلاثي أكرم توفيق وياسر إبراهيم ويحيي عطية الله بعد التعافي من الإصابة.

مشاركة مصطفى شوبير في تدريبات الأهلي

وبدأ مصطفى شوبير المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق تدريجيا اليوم وذلك في ختام برنامجه التأهيلي.

‎واختتم المدير الفني فقرات المران بجانب من تدريبات الكرة وتقسيمة مصغرة حرص خلالها على تنفيذ بعض الجمل الفنية.

موعد مباراة الأهلي أمام شباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا

تقام مباراة الاهلي وشباب بلوزداد الجزائري يوم الأحد المقبل في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة السابعة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية وتنقل المباراة عبر مجموعة قنوات بي ان سبورتس القطرية الناقل الحصري لمسابقة دوري أبطال إفريقيا.