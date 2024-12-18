المطران شامي يلتقي أعضاء لجنة الكشافة الكاثوليكية بمصر

الأربعاء 18/ديسمبر/2024 - 01:41 م

التقى المطران جان ماري شامي، النائب البطريركي العام للروم الملكيين الكاثوليك بمصر والسودان وجنوب، ومسؤول اللجنة الأسقفية للأنشطة الرسولية، بالكنيسة الكاثوليكية بمصر، أعضاء لجنة الكشافة الكاثوليكية بمصر، وذلك بالمقر البطريركي بالظاهر.

حضر اللقاء القائد أنطوان موصلي، القائد العام للجنة الكشافة الكاثوليكية بمصر، والقائد مايكل وفيق، منسق القاهرة، والقائد جوزيف فايق، القائم بمنسقية الإسكندرية، والقائد أوليفر صادق، منسق القناة، والقائد روماني حلمي، منسق الصعيد.

بدأ اللقاء بتقديم القادة أعضاء اللجنة التنفيذية، ودورهم في تنشيط ودعم النشاط الكشفي في الإيبارشيات، والرعايا الكاثوليكية بمصر.

وتضمن اللقاء عرض خطة اللجنة في موسم شتاء 2024 - 2025، التي تتضمن لقاءات لرؤساء السداسيات، وعرفاء طلائع الكشافة، ورواد رهوط الجوالة في الفترة الثامن عشر، وحتى الرابع والعشرين من يناير المقبل.

وفي كلمته، تحدث المطران عن زمن المجيء، وأهميته في الاستعداد، لاستقبال الطفل يسوع (طفل المزود)، مشجعًا مسؤولي الكشافة الكاثوليك على المثابرة ودوام العطاء، لتشجيع مختلف القائمين على نشاط الكشفي في الإيبارشيات، والرعايا.

واختتم اللقاء بالصلاة في كابيلا البطريركية، حيث منح المطران البركة الرسولية لأعضاء اللجنة، متمنيًا لهم التوفيق والسداد بدعم الروح القدس، الذي يسبق ويسند يقف إلى جانب جميع الذين يخدمون في حقل الرب.