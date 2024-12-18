الكشف الطبي على 350 مواطنا بمركز ومدينة فايد والقصاصين

نظمت مديرية التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية وجمعية تنمية المجتمع، قافلة طبية بمركز الأسرة والطفولة بمركز ومدينة فايد والقصاصين.

جاء ذلك تحت رعاية اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية وفي إطار تفعيل دور الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني في دعم التنمية المستدامة مصر ٢٠٣٠ والمشاركة جنبًا إلى جنب مع الأجهزة التنفيذية من أجل خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

من جانبها، أشارت مها الحفناوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية، إلى أن القافلة الطبية ضمت عدة تخصصات طبية مختلفة (باطنة، عظام، أنف وأذن، جلدية، ورمد)، هذا إلى جانب تقديم ٣٠ نظارة طبية مجانية لعدد من الحالات الطبية التي تحتاج لذلك، بقرية فنارة التابعة لمركز ومدينة فايد.

وأضافت الحفناوي أن القافلة الطبية قامت بتوقيع الكشف الطبي على ١٧٠ مواطن من أهالي المنطقة.

كما تم تنفيذ مشروع "أطفال أصحاء" بالكشف الطبي على ١٨٠ طفل في عدة تخصصات (أطفال، رمد، أنف وأذن)، وتقديم عدد ٤٠ نظارة طبية مجانية، بمقر مؤسسة "أسعد إنسان" بمركز ومدينة القصاصين.