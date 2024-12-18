رفض استئناف عاطلين قتلا جارهما واستمرار حبسهما 15 يوما

قرر قاضي المعارضات بمحكمة شمال القاهرة رفض استئناف عاطلين متهمين بقتل جارهما بسبب مشاجرة نشبت بينهم حول لعب الأطفال في منطقة الشرابية وأمرت باستمرار حبسهما 15 يومًا علي ذمة التحقيقات.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغًا يفيد بوقوع مشاجرة بين 3 شباب في منطقة الشرابية.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بين 3 أشخاص بسبب قيام المتهمين بضرب شقيق المجني عليه الأصغر.

وكشفت التحريات أنه عندما توجه المجني عليه لمعاتبة المتهمين نشبت بينهما مشاجرة استخدم فيها الطرف الأخير سلاح أبيض وطعنوا به الأول فأسقطوه غارقًا في دمائه.

وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على المتهمين واعترفا ارتكاب الواقعة وارشدا عن السلاح المستخدم في جريمتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.