بسبب ملف الصفقات.. الخطيب في مرمى نيران جماهير الأهلي

هاجمت جماهير النادي الأهلي، محمود الخطيب، رئيس النادي، وحملته مسؤولية الخروج من بطولة إنتركونتيننتال بعد الهزيمة من باتشوكا، بسبب سياسة رئيس القلعة الحمراء في ملف الصفقات والتعاقدات، وعدم وضع خطة جيدة لتدعيم صفوف الفريق بلاعبين سوبر، رغم دخول خزينة النادي ملايين الدولارات في الفترة الأخيرة، من التتويج بالبطولات والمشاركة في المسابقات العالمية.

ويعتبر ملف التعاقدات أحد أسباب هجوم جمهور الأهلي على رئيس النادي خاصة أنه المشرف على ملعب كرة القدم ولا يتم اتخاذ أي قرار فيما يتعلق بالفريق الأول إلا بموافقة “الخطيب”، كما حملت الجماهير رئيس النادي مسئولية التخبط الإداري والأزمات الأخيرة وحالة “الانفلات” داخل صفوف الفريق وخروج عدد من اللاعبين عن النص بسبب الفراغ الإداري وعدم وجود مدير كرة قوي يستطيع السيطرة على الأمور الإدارية.

وعقد محمود الخطيب جلسة مع لجنة التخطيط بعد العودة من قطر، عقب حضوره نهائي كأس إنتركونتيننتال، لحسم عدد من الملفات المهمة من بينها صفقات الانتقالات الشتوية .

من ناحية أخرى؛ يترقب محمود كهربا عرضا خليجيا من أحد أندية الدوري القطري، للتعاقد معه خلال الميركاتو الشتوي المقبل، بعدما قرر اللاعب الرحيل عن القلعة الحمراء، بسبب خروجه من حسابات الجهاز الفني، وعدم الاعتماد عليه من جانب كولر، إلى جانب دخوله في أزمات متعددة في الفترة الأخيرة.

وتلقى “كهربا” عرضًا مغريًا، عن طريق وكيل أعماله، من نادي قطر القطري، للتعاقد معه في يناير المقبل، سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي، خاصة أن عقده مع النادي الأهلي ممتد حتى صيف 2026، لكن اللاعب يفضل الرحيل في الميركاتو الشتوي، للحصول على فرصة للمشاركة، بعدما أصبح جليس دكة البدلاء في الأهلي، كما أن المقابل المادي الذي سيحصل عليه من العرض القطري كبير جدا مقارنة بما يحصل عليه في الأهلي.

وكان الأهلي قد عرض “كهربا”، في صفقة تبادلية، للتعاقد مع مصطفى العش، مدافع نادي زد، في الفترة المقبلة، ولكن اللاعب يفضل الرحيل إلى الدوري القطري، ولا يرغب في اللعب داخل مصر إلا للنادي الأهلي.