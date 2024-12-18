الصحة تزف بشرى سارة لمرضى سرطان الكبد

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إدراج عقار مناعي جديد لعلاج مرضى "أورام الكبد السرطانية" وذلك وفقًا لأحدث التوصيات العالمية، في إطار الحرص على تخفيف المعاناة عن كاهل المرضى وذويهم.

وأشار الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى قيام اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية برئاسة أ.د وحيد دوس، بتحديث بروتوكولات علاج أورام الكبد، لتشمل إدراج نوع جديد من العلاج المناعي لـ "سرطان الكبد" ذو المادة الفعالة "Tremelimumab/Durvalumab" ، و هو ما يعد تطويرًا بمنظومة العلاج بالمبادرة لتشمل نوعين من الأدوية المناعية، بالإضافة إلى العقاقير مثبطة الكايناز التي تؤخذ عن طريق الفم.

وأكد أنه يتم صرف الأدوية لمرضى "سرطان الكبد" من خلال 22 وحدة لعلاج الفيروسات الكبدية متواجدة بالمعاهد القومية ومستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية، وذلك بما يساهم في إنقاذ حياة المرضى وسرعة تلقيهم العلاج، حيث يتم استقبال المرضى بوحدة الفيروسات الكبدية، وتقييم حالتهم الصحية، وكذلك الاطلاع على التقارير الطبية الخاصة بهم، والبدء في صرف العلاج دوريًا بالمجان حسب الحالة الصحية للمريض.

من جانبه، كشف الدكتور محمد عبدالله رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصحية المتكاملة و مدير مبادرة الكشف المبكر وعلاج سرطان الكبد، عن تقديم خدمات الاكتشاف المبكر لعدد 119 ألف مريض بالتليف الكبدي مشيرًا إلى صرف العلاج بالأدوية المناعية لـ 592 مريضًا، و 4 آلاف و982 مريضًا بالعقارات الفموية مثبطة الانزيمات المحفزة لنمو الخلايا السرطانية.

وأكد "عبدالله" أن مرضى التليف الكبدي ينبغي عليهم الاطمئنان على حالتهم الصحية دوريًا من خلال الخدمات المقدمة ببرنامج "متابعة مرضى التليف الكبدي والكشف المبكر عن أورام الكبد"، حيث يتم تقديم خدمات الفحص بالموجات فوق صوتية، وتحاليل الأورام دوريًا كل 4 أشهر بـ 58 مركزًا للكشف عن أورام الكبد متواجدين بالمستشفيات في جميع محافظات الجمهورية.

وأضاف أن المرضى الذين يتم الاشتباه في إصابتهم بأي أورام يتم إحالتهم إلى مراكز علاج الأورام لإجراء الفحوصات التأكيدية وبدء تلقي العلاج إذا ثبتت الإصابة بأورام الكبد، مؤكدًا أنه تم تدريب الفرق الطبية بوحدات الفيروسات الكبدية على بروتوكول العلاج المحدث لعلاج الفيروسات الكبدية.

جدير بالذكر أن وحدات الفيروسات الكبدية تعمل طوال أيام الأسبوع ماعدا الجمعة من الساعة (9 صباحًا وحتى 12 مساءً)، كما يتم تلقي استفسارات المواطنين على الخط الساخن 15335.

وتشمل المراكز الآتي:

محافظة القاهرة: وحدات علاج الفيروسات الكبدية المتواجدة بـ (المعهد القومي لأبحاث الأمراض المتوطنة والكبد، مستشفى القاهرة الفاطمية، مستشفى قصر العيني، مستشفى أحمد ماهر التعليمي، معهد ناصر للبحوث والعلاج،، مستشفى جامعة عين شمس الدمرداش).

محافظة الدقهلية: وحدات علاج الفيروسات الكبدية المتواجدة بـ (مستشفى جامعة المنصورة، مستشفى باطنة المنصورة) الشرقية (مستشفى الزقازيق التعليمي).

محافظة الإسكندرية: وحدات علاج الفيروسات الكبدية المتواجدة بـ (مستشفى جامعة الإسكندرية مستشفى القباري).

محافظة كفر الشيخ: وحدات علاج الفيروسات الكبدية المتواجدة بـ (مركز أبحاث الكبد والقلب بكفر الشيخ، مستشفى جامعة كفر الشيخ).

محافظة المنوفية وحدات علاج الفيروسات الكبدية المتواجدة بـ (معهد الكبد القومي بجامعة المنوفية).

محافظة الغربية: وحدات علاج الفيروسات الكبدية المتواجدة بـ (مستشفى طنطا الجامعي).

محافظة بني سويف: وحدات علاج الفيروسات الكبدية المتواجدة بـ (مستشفى جامعة بني سويف).

محافظة المنيا وحدات علاج الفيروسات الكبدية المتواجدة بـ (مستشفى جامعة المنيا).

محافظة الفيوم: وحدات علاج الفيروسات الكبدية المتواجدة بـ (مستشفى الفيوم العام).

محافظة قنا: وحدات علاج الفيروسات الكبدية المتواجدة بـ (مستشفى حميات قنا).

محافظة سوهاج: وحدات علاج الفيروسات الكبدية المتواجدة بـ( مركز القلب والجهاز الهضمي بسوهاج).

محافظة أسيوط: وحدات علاج الفيروسات الكبدية المتواجدة بـ (مستشفى الراجحي الجامعي).