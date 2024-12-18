تطورات الأوضاع في سوريا وغزة ولبنان تتصدر المباحثات المصرية الإندونيسية بالاتحادية

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة رئيس جمهورية إندونيسيا برابوو سوبيانتو

وأجريت مراسم استقبال رسمية للرئيس الإندونيسي حيث عزفت الموسيقي السلامين لمصر وإندونيسيا كما صافح الرئيسان حرس الشرف.

وانطلقت بقصر الاتحادية جلسة مباحثات قمة بين الرئيس عبد الفتاح السيسى، ورئيس جمهورية إندونيسيا برابوو سوبيانتو

ومن المقرر أن تشهد المباحثات سبل تعزيز العلاقات في مختلف المجالات خاصة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية فضلا عن بحث عددا من القضاي الإقليمية والدولية ذات الإهتمام المشترك وعلى رأسها تطورات الأوضاع في سوريا ولبنان وغزة فضلا عن أهمية تكثيف العمل المشترك لتعزيز العلاقات الثنائية فضلاً عن تعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية

ومن المقرر أن تشهد المباحثات اتطورات الأوضاع في سوريا وتأكيد مصر على ضرورة الحفاظ على وحدة سوريا وسلامة أراضيها، وأهمية بدء عملية سياسية شاملة تضم كافة مكونات وأطياف الشعب السوري

كما من المقرر أن تشهد المباحثات تتطورات الأوضاع في غزة وتأكيد مصر على أهمية سرعة التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الرهائن والمحتجزين، وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية لأهالي القطاع دون قيود أو عراقيل