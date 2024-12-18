إسرائيل تتوغل بعمق 9 كيلو مترات داخل ريف درعا جنوب سوريا

في خرق جديد وموسع لكل الاتفاقيات الدولية وانتهاكًا لسيادة سوريا على أراضيها، توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بعمق 9 كيلو مترات داخل ريف درعا جنوب سوريا.



وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إنه وثق توغل جيش الاحتلال في عدة قرى جنوب سوريا ومنها كويا وسد الوحدة، وهي مناطق قريبة من الحدود السورية الأردنية.



وأضاف المرصد أن القوات الإسرائيلية تمركزت في مواقع استراتيجية، وحذرت السكان المحليين من استخدام القوة ضدهم أو حمل السلاح ومواجهة الجيش الإسرائيلي.



وقال بيان صادر عن المرصد، إن القوات الإسرائيلية المتوغلة في الجنوب السوري تمركزت في موقع الكتيبة 74 التي كانت تابعة للجيش السوري في قرية صيدا.

