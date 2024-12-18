نهائى الإنتركونتيننتال| أنشيلوتي يدفع بفينيسيوس.. ومبابي ورودريجو في التشكيل المتوقع أمام باتشوكا

تتجه انظار عشاق الساحرة المستديرة فى تمام السابعة من مساء اليوم الأربعاء، نحو ملعب "لوسيل" بالعاصمة القطرية الدوحة، لمتابعة نهائى بطولة كأس الإنتركونتنينتال، الذى يجمع بين ريال مدريد الإسبانى، بطل قارة أوروبا، وباتشوكا المكسيكى بطل أمريكا الشمالية.

وصل فريق ريال مدريد الإسبانى إلى نهائى تلك البطولة حسب قواعدها، والتى تنص على أن بطل أوروبا يشارك فى النهائى مباشرةً، بينما تأهل بطل المكسيك بعد فوزه على الأهلى المصرى بركلات الترجيح فى كأس التحدى.

ومن المتوقع أن يدفع الإيطالى كارلو أنشيلوتى المدير الفني لريال مدريد، بالثلاثي فينيسيوس جونيور وكيليان مبابي ورودريجو جوس، من بداية اللقاء.

وجاء التشكيل المتوقع لريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: فران جارسيا - أنطونيو روديجر - أوريلين تشواميني - لوكاس فاسكيز.

خط الوسط: إدوارو كامافينجا - جود بيلينجهام - فيدي فالفيردي.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور - كيليان مبابي - رودريجو جوس.