4 شهداء وعدد من الجرحى في قصف الاحتلال الإسرائيلي شمال قطاع غزة

استُشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون بجروح، اليوم الأربعاء، في قصف الاحتلال الإسرائيلي بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة.

وأفادت وكالة الانباء الفلسطينية "وفا"، بأن الاحتلال قصف منزلا في عزبة بيت حانون، ما أدى إلى استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة عدد آخر بجروح، ونقلوا إلى مستشفى الشهيد كمال عدوان شمال القطاع.

كما أطلقت طائرة مروحية "أباتشي" إسرائيلية النار تجاه المناطق الشرقية من حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، فيما قصفت مدفعية الاحتلال شرقي بلدة خزاعة، وأطلقت النيران صوب حي الجنينة شرق مدينة رفح.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة جوا وبرا وبحرا منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أدى إلى استشهاد 45.059 مواطنا، وإصابة 107.041 آخرين، في حصيلة غير نهائية إذ لا يزال آلاف الشهداء تحت الأنقاض.