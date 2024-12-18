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الأربعاء 18 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

«الهوية الحضرية لمدينة بغداد وتهديدات التريف» ندوة بمكتبة الإسكندرية

مكتبة الإسكندرية
مكتبة الإسكندرية
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تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال برنامج دراسات التنمية المستدامة وبناء قدرات الشباب ودعم العلاقات الإفريقية بقطاع البحث الأكاديمي ندوة «الهوية الحضرية لمدينة بغداد وتهديدات التريف» للدكتور حميد الهاشمي؛ دكتوراه في علم الاجتماع، أستاذ علم الاجتماع في الجامعة العالمية بلندن، وذلك يوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة عبر الإنترنت.

تأتي الندوة استكمالًا لسلسلة ندوات «العلوم الاجتماعية في عالم متغير»، التي أطلقتها مكتبة الإسكندرية في أغسطس 2023، بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات الاجتماعية بكلية الآداب جامعة القاهرة.

وسيتناول الباحث في الندوة تأثير النمو العمراني والعوامل الاجتماعية والاقتصادية على هوية بغداد، مع التركيز على التهديدات التي يواجهها الطابع المعماري والتاريخي للمدينة، وكيفية الحفاظ عليها في ظل التغيرات الحديثة.

يذكر أن الدكتور حميد الهاشمي عمل باحثًا في جامعة إيست لندن، وله العديد من الكتب، والعديد من الأبحاث المنشورة، كما شارك في مؤتمرات علمية عالمية، وسوف يتم بث الندوة عبر تطبيق زووم من خلال الرابط التالي: https://zoom.us/j/94712731174

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