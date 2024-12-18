تحصين 652 ألف رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية والوادي المتصدع

أكد المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية ضرورة الإهتمام بالثروة الحيوانية و توفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية لوقايتها من الأمراض، و العمل على زيادة إنتاجيتها لتلبية إحتياجات السوق المحلي ، مشدداً على ضرورة تكثيف حملات تحصين الماشية ومرور الفرق الطبية البيطرية على أصحاب المزارع والمربين بمختلف قرى و مراكز المحافظة للوقاية من مرض الحمى القلاعية و حمى الوادي المتصدع للحفاظ على الثروة الحيوانية.

وأشار اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري إلى أنه في إطار الحملة القومية الثالثة للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية و حمى الوادي المتصدع والتي بدأت أعمالها في ١٦ نوفمبر ٢٠٢٤م ، قامت المديرية عن طريق ١٨٠ لجنة بتحصين ٦٥٢ ألف و ١٦٨ رأس ماشية ما بين تحصين ٣٣١ ألف و ٣٥٩ رأس ماشـية للوقاية من مرض الحمى القلاعية و ٣٢٠ ألف و ٨٠٩ رأس ماشية للوقاية من مرض حمى الوادي المتصدع ، فضلاً عن ترقيم وتسجيل ٧٥٣١ رأس ماشية ، وذلك خلال الإسبوع الرابع من إنطلاق الحملة ، مشيراً إلى أن المديرية قامت بزيارات ميدانية للقرى بجميع مراكز و مدن المحافظة للتوعية الإرشادية عن أهمية التحصين ضد مرض الحمى القلاعية و حمى الوادي المتصدع وتم عقد ٢٢٣٤ ندوة و جولة إرشادية وتسيير سيارات إرشادية متنقلة بين القرى لتعريف المربين بالمرضين وأعراضهما ، ومدى خطورتهما على الثروة الحيوانية وأهمية التحصين بصورة دورية لتجنب إصابة الحيوانات بالمرضين وتقليل الخسائر الناتجة.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن لجان التحصين باشرت عملها في المقار المعدة لها أو بالإنتقال إلى المربين بمنازلهم للتحصين وترقيم الحيوانات ، مشيداً بإقبال المواطنين للحملة نظراً لزيادة الوعي البيطري لديهم بخطورة المرض والأهمية القصوى للتحصين وذلك لتحقيق أهداف الحملة القومية للحفاظ على الثروة الحيوانية بالمحافظة وزيادة إنتاجيتها .