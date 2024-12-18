جامعة بني سويف الأهلية تعلن انتهاء استعدادات امتحانات الفصل الدراسي الأول

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف الأهلية، الانتهاء من كافة الاستعدادات اللازمة لامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2025/2024، مع مراعاة مواعيد الامتحانات خلال إجازات المناسبات الدينية والوطنية والرسمية خلال تلك الفترة.

جاء ذلك خلال انعقاد مجلس الشؤون الأكاديمية بجامعة بني سويف الأهلية، بحضور الدكتور أبو الحسن عبد الموجود، النائب الأكاديمي للجامعة، وعمداء القطاعات، ومديري البرامج الأكاديمية، وأعضاء هيئة التدريس.

الانتهاء من كافة الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسي الأول بجامعة بني سويف الأهلية

وأوضح الدكتور منصور حسن، أنه تم الانتهاء من تجهيز القاعات واللجان والمعامل لاستقبال الطلاب، واتخاذ كافة الإجراءات لضمان سير الامتحانات بسلاسة ودقة، وتوفير بيئة مناسبة للطلاب تضمن لهم أداء الامتحانات في أجواء من الشفافية والانضباط، مع الالتزام الكامل باللوائح المنظمة لعملية سير الامتحانات، وتطبيق معايير الجودة طبقا لتعليمات وزارة التعليم العالي.

وخلال الاجتماع تم التأكيد على أهمية توفير كافة سبل الدعم الإداري والفني للطلاب، في إطار جهود إدارة الجامعة لتيسير العملية التعليمية بما يحقق مصلحة الطلاب، وضرورة إعلان جداول الامتحانات للطلاب ومواعيدها، وأماكنها.

وتطرق الاجتماع أيضا لمناقشة مقترح إنشاء نادي"ريادة الأعمال" في اطار خطة الجامعة لتشجيع الابتكار وريادة الأعمال بين الطلاب، وتوفير بيئة داعمة تساعدهم على تنمية أفكارهم وتحويلها إلى مشروعات عملية، وكذا المشاركة بفعالية في أنشطة مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان"، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بهدف تنمية قدرات الشباب وتعزيز مشاركتهم في المجتمع، من خلال ورش العمل، والبرامج التدريبية، والمشروعات المتنوعة التي تهدف لتحقيق التنمية المستدامة وبناء جيل قادر على مواجهة تحديات المستقبل.