ضمن "بداية".. انطلاق منافسات بطولة دوري منتخبات مجالس المدن لكرة القدم ببني سويف

انطلقت"أمس"منافسات بطولة دورى منتخبات مجالس المدن لكرة القدم " كاس المحافظ"، والتي تنظمها إدارة الرياضة بمديرية الشباب والرياضة ببني سويف، تحت رعاية الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، تحت إشراف لجنة التنمية البشرية برئاسة نائب المحافظ " بلال حبش" ، ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية " بداية جديدة لبناء الإنسان المصري "

انطلاق منافسات بطولة دوري منتخبات مجالس المدن لكرة القدم ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية " بداية"ببني سويف

و أوضح هشام الجبالي مدير عام الشباب والرياضة ، أن البطولة يشارك فيها 16 مركز شباب تم توزيعها على 4 مجموعات ، حيث ضمت المجموعة الأولى مراكز شباب ( كوم أبو خلاد ، قاى ، بنى أحمد ،نادى سمسطا ) ، فيما تضم المجموعة الثانية مراكز شباب ( الحكامنة ، الجمهود، النويرة ، نادى الشباب ) ، بينما ضمت المجموعة الثالثة مراكز شباب ( الميمون، بهبشين، بنى سليمان الشرقية، بلفيا )، في حين يلعب في المجموعة الرابعة مراكز شباب ( العبور ، البدينى، دنديل، الضباعنة )

وعن نظام البطولة تقام بين كل مجموعة دورى من دور واحد ثم يتم تصعيد الأول والثانى من كل مجموعة الى دور الـــ8 بإجمالى 8 فرق ولعب الادوار النهائية بخروج المغلوب حتى المبارة النهائية ويتم تحديد موعد المباراة النهائية بالتنسيق مع المحافظة ، حيث أُقيمت امس الثلاثاء مباراتان ضمن مباريات المجموعة الأولى ، وانتهت المباراة الأولى بفوز فريق م.ش قاى على فريق م.ش كوم أبو خلاد بنتيجة 2/4، فيما تعادل في المباراة الثانية فريقا نادى سمسطا مع فريق م.ش بنى احمد بنتيجة 1/1

تاتى تلك الفاعليات تحت إشراف هشام الجبالى مدير عام مديرية الشباب والرياضة ، د. أبو الخير عبد التواب وكيل المديرية للرياضة ،محمد البحيرى مقرر لجنة التنمية البشرية بالمحافظة ، عبدالله سيف مدير ادارة الرياضة والإخصائيين الرياضيين بالإدارة