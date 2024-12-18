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الأربعاء 18 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ضمن "بداية".. انطلاق منافسات بطولة دوري منتخبات مجالس المدن لكرة القدم ببني سويف

دوري بطولة كرة قدم
دوري بطولة كرة قدم بني سويف
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انطلقت"أمس"منافسات بطولة دورى منتخبات مجالس المدن لكرة القدم " كاس المحافظ"، والتي تنظمها إدارة الرياضة بمديرية الشباب والرياضة ببني سويف، تحت رعاية الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، تحت إشراف لجنة التنمية البشرية برئاسة نائب المحافظ " بلال حبش"  ، ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية " بداية جديدة لبناء الإنسان المصري "  

 انطلاق منافسات بطولة دوري منتخبات مجالس المدن لكرة القدم ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية " بداية"ببني سويف

و أوضح هشام الجبالي مدير عام الشباب والرياضة ، أن البطولة يشارك فيها 16  مركز شباب  تم توزيعها على 4  مجموعات ، حيث ضمت المجموعة الأولى مراكز شباب ( كوم أبو خلاد ، قاى ، بنى أحمد ،نادى سمسطا ) ، فيما تضم المجموعة الثانية مراكز شباب ( الحكامنة ، الجمهود، النويرة ، نادى الشباب ) ، بينما  ضمت المجموعة الثالثة مراكز شباب ( الميمون، بهبشين، بنى سليمان الشرقية، بلفيا )، في حين يلعب في المجموعة الرابعة مراكز شباب ( العبور ، البدينى، دنديل، الضباعنة ) 

 وعن نظام البطولة تقام بين كل مجموعة دورى من دور واحد ثم يتم تصعيد الأول والثانى من كل مجموعة الى دور الـــ8  بإجمالى 8 فرق ولعب الادوار النهائية بخروج المغلوب حتى المبارة النهائية ويتم تحديد موعد المباراة النهائية بالتنسيق مع المحافظة ، حيث أُقيمت امس الثلاثاء مباراتان ضمن مباريات المجموعة الأولى ، وانتهت  المباراة الأولى بفوز فريق م.ش قاى على فريق م.ش كوم أبو خلاد بنتيجة 2/4، فيما تعادل في المباراة الثانية  فريقا نادى سمسطا مع فريق م.ش بنى احمد بنتيجة 1/1

 تاتى تلك الفاعليات تحت إشراف هشام الجبالى مدير عام مديرية الشباب والرياضة ، د. أبو الخير عبد التواب وكيل المديرية للرياضة ،محمد البحيرى مقرر لجنة التنمية البشرية بالمحافظة ، عبدالله سيف مدير ادارة الرياضة والإخصائيين الرياضيين بالإدارة

 

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