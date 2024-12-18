بالفيديو.. الرئيس السيسي يستقبل نظيره الإندونيسي بقصر الاتحادية

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، نظيره الإندونيسي برابو سوبيانتو، وذلك بقصر الاتحادية، وذلك بحسبما عرضت فضائية “مصر الأولى” اليوم الأربعاء.

وأقيمت مراسم استقبال رسمية للرئيس الإندونيسي، حيث عزفت الموسيقى العسكرية النشيد الوطني لكل من مصر وإندونيسيا، واستعرض الرئيسان حرس الشرف.

كما تعقد جلسة مباحثات قمة بين الرئيس عبد الفتاح السيسى، ورئيس جمهورية إندونيسيا برابوو سوبيانتو

ومن المقرر أن تشهد المباحثات سبل تعزيز العلاقات في مختلف المجالات خاصة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية فضلا عن بحث عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الإهتمام المشترك.

والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، مؤخرا الرئيس المنتخب لجمهورية إندونيسيا برابوو سوبيانتو، وذلك على هامش مشاركته في المؤتمر الدولي للاستجابة الإنسانية الطارئة لغزة.