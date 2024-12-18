إبداع شعري يستحضر تاريخ ومكانة مكة المكرمة في معرض جدة للكتاب

احتضن المسرح الرئيس لمعرض جدة للكتاب 2024، الذي تنظمه هيئة الأدب والنشر والترجمة، ندوة مميزة بعنوان "مكة المكرمة في عيون الشعراء"، شارك فيها الدكتور فيصل الشهراني وحسني مالك.

وتألقت الندوة في تسليط الضوء على مكانة مكة المكرمة بوصفها أقدس بقاع الأرض ومهد الرسالة الإسلامية، حيث كانت ولا تزال مصدر إلهام خالد للشعراء، الذين نسجوا أروع القصائد التي تتغنى بجمالها وروحانيتها.

واستهل حسني مالك مشاركته بالتعريف بأسماء مكة المكرمة الواردة في القرآن الكريم مثل "بكة" و"البلد الأمين" و"أم القرى"، ثم ألقى على مسامع الجمهور قصائد متنوعة تمازجت بين الفخر والمدح، مستحضراً قدسية المكان في قلوب أكثر من مليار مسلم حول العالم.

من جانبه، تناول الدكتور فيصل الشهراني مكانة مكة الدينية والتاريخية، كونها مهد الإسلام وموطن مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ومنها انطلقت رسالة التوحيد. كما استعرض ارتباط مكة بإعادة بناء الكعبة المشرفة على يد النبي إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام، وموقعها الجغرافي المميز بوصفها وادياً محاطاً بالجبال، الذي جعلها عبر التاريخ مركزًا للتجارة والثقافة، ثم ألقى قصائد تعبق بالعاطفة الدينية والمدح.

ويستمر معرض جدة للكتاب 2024 حتى 21 ديسمبر الجاري، مقدماً تجربة ثقافية غنية تجمع بين الأنشطة الأدبية والحوارات الهادفة التي تبرز جوانب المعرفة الإنسانية المتعددة