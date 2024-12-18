رئيس مصنع 200 الحربي يناقش الموقف التنفيذي للمشروعات

عقد المهندس وفيق مجدي شفيق، رئيس مجلس إدارة مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات (مصنع 200 الحربي)، اجتماعا مع العاملين بحضور رؤساء القطاعات وأعضاء اللجنة النقابية وأعضاء مجلس الإدارة واللجان المختلفة، في إطار تنفيذ توجيهات المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، بشأن عقد لقاءات دورية مع العاملين لإطلاعهم على تقدم المشروعات وإشراكهم في عملية اتخاذ القرار.

استعرض شفيق خلال اللقاء المستجدات المتعلقة بالمشروعات الجارية، مشددا على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية المحددة.

واستمع إلى استفسارات ومقترحات العاملين، موجها المختصين بدراستها، ومؤكدًا حرصه على توفير بيئة عمل محفزة من خلال تقديم خدمات مختلفة، كان أبرزها افتتاح منفذين لبيع منتجات غذائية ومعرض للملابس للعاملين.

ويعد مصنع 200 الحربي أحد الركائز الصناعية بوزارة الإنتاج الحربي، حيث يختص بإنتاج وإصلاح الدبابات والمركبات المدرعة، بالإضافة إلى منتجات مدنية ومشروعات قومية مثل الأتوبيس الكهربائي "SETIBUS" ومشروعات تحويل أتوبيسات النقل للعمل بالغاز الطبيعي، فضلا عن إنشاء مصنع لتدوير مخلفات زراعات الموز لإنتاج عبوات كرتونية صديقة للبيئة.