كلها شائعات.. رامي إمام يطمئن الجمهور على الحالة الصحية لـ "الزعيم"

حل المخرج رامي إمام ضيفًا في برنامج "et بالعربي"، وطمأن جمهور ومحبي الزعيم عادل إمام على حالته الصحية، مؤكدًا أنه يتمتع بصحة جيدة، ويستمتع بحياته مع أحفاده.

رامي إمام يطمئن الجمهور عن حالة الزعيم الصحية

وقال رامي إمام: "أنا مش محتاج أطلع أطمن الناس على الزعيم عادل إمام كل شويه لأنه مفيهوش حاجة، إحنا طول عمرنا من وقت ما كنت صغير أنا واخواتي وإحنا بنسمع شائعات عننا وعنه، أما نروح شقة يقولوا عمارة عادل إمام لو بناكل في مطعم يقولوا بتاع عادل إمام فبقينا نتعامل مع الموضوع عادي وطبعًا مع الوقت الشائعات بتتغير".

وتابع: "الناس بتقول أنه أكيد مريض لكن طبعًا لا هو كويس جدًا ويستمتع مع أحفاده والشائعات مش بتأثر فينا لاننا متعودين لكن هو شايف ومتابع كل حاجة وساعات يتأثر بده بس عارف جمهوره كويس ومتفهم إن الحاجات دي طبيعية".

رامي إمام يوضح شرط عودة الزعيم إلى الأضواء مرة أخرى

وأوضح المخرج رامي إمام شرط عودة الزعيم إلى الساحة الفنية من جديد قائلًا: "أن الأمر يعود إلى العمل الذي يعرض عليه، هو مستعد يرجع تاني عادي لكن هو مش عايز يكون موجود لمجرد التواجد، وإن شاء الله لو جاله عمل فني حلو هتشوفوا تاني عادي".