سكرتير عام مساعد بني سويف يتفقد سير العمل بمجمع مواقف السيارات أسفل محور عدلي منصور

تفقد اللواء سامي علام، السكرتير العام المساعد لمحافظة بني سويف، سير العمل بمشروع مجمع مواقف السيارات أسفل محور عدلي منصور بمدينة بني سويف، والذي يتم تنفيذه بالتعاون بين المحافظة والهيئة العامة للطرق والكباري بوزارة النقل ، وذلك في حضور علي يوسف، رئيس المدينة وبعض المختصين من هيئة الطرق والكباري والمكتب الفني بديوان عام المحافظة

“علام”يتفقد سير العمل بمشروع مجمع مواقف السيارات

وتابع السكرتير العام المساعد سير أعمال إنشاء النفق الذي يربط بين موقف المحافظات على طريق "بني سويف/دمو" وموقف المراكز على طريق "بني سويف/الواسطى"، مؤكدًا على تكليفات المحافظ بأهمية الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لإنهاء المشروع وفق المعايير الهندسية المطلوبة، مشيرًا إلى الدور المهم لهذا المشروع في تحسين الحركة المرورية،كما استمع إلى شرح من المهندسين المختصين حول مراحل العمل الحالية ، موجهًا بضرورة تذليل أي عقبات قد تعيق إنجاز المشروع.

تجدر الإشارة إلى مشروع مجمع المواقف يضم موقفين للسيارات (محافظات ومراكز) مكونة من 5 ساحات انتظار على مساحة 25000 متر مربع طاقة استعابية 600 مركبة، و3 مناطق خدمية وادارية متفرقة باجمالي مساحة 4200 متر مربع (مسجد رجال + مسجد سيدات + نقطة أمنية + مكتب بريد + عيادة صحية + غرفة صراف آلي + محلات تجارية + أكشاك)، بجانب نفق مشاه اسفل مطلع محور عدلي منصور لحركة المشاه بين الموقفين ، وخزان مياه ارضي للتغذية والحريق بسعة 60م ، وسور خارجي للموقف بطول 1200 متر وبوابات دخول وخروج الأفراد والمركبات، خطوط مياه وصرف صحي "خط الطرد" حتى محطات قرية رياض باشا.